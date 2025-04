Flashmob davanti al cantiere della strage di via Mariti Commercianti | Del tutto isolati

della giornata mondiale sulla sicurezza del lavoro, 28 aprile, la Cgil ha organizzato un Flashmob davanti al cantiere di via Mariti, dove l’anno scorso persero la vita cinque operai e altri tre rimasero feriti. In attesa dell’inizio del processo, la Procura di Firenze ha iscritto nel. Firenzetoday.it - Flashmob davanti al cantiere della strage di via Mariti. Commercianti: “Del tutto isolati" Leggi su Firenzetoday.it In occasionegiornata mondiale sulla sicurezza del lavoro, 28 aprile, la Cgil ha organizzato unaldi via, dove l’anno scorso persero la vita cinque operai e altri tre rimasero feriti. In attesa dell’inizio del processo, la Procura di Firenze ha iscritto nel.

Flashmob davanti al cantiere della strage di via Mariti. Commercianti: “Del tutto isolati" - In occasione della giornata mondiale sulla sicurezza del lavoro, 28 aprile, la Cgil ha organizzato un flashmob davanti al cantiere di via Mariti, dove l’anno scorso persero la vita cinque operai e altri tre rimasero feriti. In attesa dell’inizio del processo, la Procura di Firenze ha iscritto nel... 🔗firenzetoday.it

