Fiumicino nuovi gazebi al Parco Tommaso Forti

Fiumicino, 28 aprile 2025 – Work in progress al Parco Tommaso Forti di Fiumicino dove proseguono gli interventi di valorizzazione. Nell'ambito del progetto promosso dal Comune di Fiumicino in collaborazione con ADR , sono stati installati 10 nuovi gazebi destinati ad aree pic-nic, pensati per offrire ai cittadini e ai visitatori nuovi spazi di aggregazione all'aria aperta e un po' d'ombra nella stagione più calda. L'iniziativa si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione e arricchimento delle aree verdi del territorio, che ha già visto, nella scorsa primavera, la piantumazione di 99 nuovi alberi all'interno del Parco.

