Firenze tir incastrato tra via Bolognese e via Trento Disagi al traffico

Firenze, 28 aprile 2025 – Un tir incastrato all'incrocio tra via Bolognese e via Trento ha creato notevoli Disagi alla circolazione a Firenze. Il mezzo pesante, con targa polacca, non è riuscito a completare la curva ed è rimasto a metà, causando un vero e proprio blocco del traffico.Ad impedire la manovra un'auto parcheggiata fuori dagli stalli. La strada stretta ha fatto il resto. Quel tratto viene regolarmente percorso anche dagli autobus di linea, ma non è escluso che il conducente del mezzo pesante sia stato tratto in inganno dal navigatore. Fatto sta che una volta rimossa la macchina il blocco è stato risolto.

