Firenze | Tari aumenta Approvata dal Consiglio comunale la nuova delibera Opposizioni all’attacco

Consiglio comunale, la delibera sulla Tari 2025. L'atto, presentato in aula dalla vicesindaca Paola Galgani, prevede la ripartizione del carico Tariffario tra utenze domestiche e non domestiche. Tra i contrari Alberto Locchi di Fi ha parlato di "aumento indicativo del 5%", Dmitrij Palagi di Spc ha sottolineato che "Arera e Ato Toscana Centro sono i soggetti spesso indicati come responsabili dall'aumento della Tari"L'articolo Firenze: Tari aumenta. Approvata dal Consiglio comunale la nuova delibera. Opposizioni all’attacco proviene da Firenze Post. .com - Firenze: Tari aumenta. Approvata dal Consiglio comunale la nuova delibera. Opposizioni all’attacco Leggi su .com E' passata con i voti della maggioranza, in, lasulla2025. L'atto, presentato in aula dalla vicesindaca Paola Galgani, prevede la ripartizione del caricoffario tra utenze domestiche e non domestiche. Tra i contrari Alberto Locchi di Fi ha parlato di "aumento indicativo del 5%", Dmitrij Palagi di Spc ha sottolineato che "Arera e Ato Toscana Centro sono i soggetti spesso indicati come responsabili dall'aumento della"L'articolodallaproviene daPost.

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Trento la Tari aumenta: quanto si spenderà in più all'anno - La giunta comunale di Trento ha deliberato nella seduta di ieri, lunedì 14 aprile, i corrispettivi della tariffa rifiuti per l’anno 2025. Come previsto dalla normativa, gli importi a carico degli utenti devono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio che a Trento ammontano a poco... 🔗trentotoday.it

Approvata la mozione per la digitalizzazione dei pagamenti IMU e TARI: un passo avanti per la semplificazione amministrativa - Arezzo, 26 febbraio 2025 – Approvata la mozione per la digitalizzazione dei pagamenti IMU e TARI: un passo avanti per la semplificazione amministrativa Nel Consiglio Comunale del 20 febbraio è stata approvata la mozione presentata da Lista di Comunità per la digitalizzazione e la consultazione online dei pagamenti IMU e TARI. Un risultato positivo, che va nella direzione di una maggiore efficienza e trasparenza per i cittadini. 🔗lanazione.it

Fondazione Cr Firenze, aumenta il supporto a welfare e disabilità: tutti i progetti - Firenze, 16 aprile 2025 – Fondazione Cr Firenze aumenta il suo supporto a favore delle realtà sul territorio che si occupano di welfare, disabilità, anziani, donne e minori: salgono a oltre 8,1 milioni di euro i contributi approvati in questi primi mesi dell’anno dal Consiglio di Amministrazione (erano stati 7,9 lo scorso anno). Saranno 267 i soggetti non profit a beneficiare del supporto dell’ente, 40 in più rispetto allo scorso anno, con sede nella Città Metropolitana di Firenze, e nelle province di Arezzo e Grosseto. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Tari, per la tassa sui rifiuti a Prato rincari superiori al 6%; Tari 2025: novità su tariffe, esenzioni e bonus; Il ribaltone sul Piano rifiuti, in Regione salta il campo largo. Tensioni anche in maggioranza; Tari, cresce la spesa per le famiglie aretine. Salasso che vale il terzo posto in Toscana. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tari, nuovo aumento a Firenze - Andrea Giorgio “contento per aver contenuto” l’aumento della Tari al 3% nel 2023, era già cresciuta del 2,4 sull’anno precedente. Quest’anno a Firenze aumenta del 5%, ma la scusante non ... 🔗nove.firenze.it

Federalberghi Firenze: “Caro Tari, una mazzata per le imprese” - Federalberghi Firenze: “Caro Tari, ... Così il presidente di Federalberghi Firenze, ... “Le nostre imprese e le nostre famiglie non possono sopportare ulteriori aumenti tariffari dei servizi ... 🔗nove.firenze.it

Tari, in Toscana in arrivo una raffica di aumenti: «La colpa? Qui mancano gli impianti» - La Tassa sui rifiuti (Tari ... al 2024), ma anche Firenze e Campi Bisenzio (+ 5%). È bene precisare che i singoli Comuni possono decidere come proporzionare questi aumenti per esempio modulandoli ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it