Firenze Mercato Centrale | riaperto il primo piano dopo l’incendio

Firenze, Mercato Centrale: riaperto il primo piano dopo l’incendio proviene da Firenze Post. .com - Firenze, Mercato Centrale: riaperto il primo piano dopo l’incendio Leggi su .com La bottega interessata dall'incendio invece rimarrà chiusa fino a data da destinarsiL'articoloilproviene daPost.

Approfondimenti da altre fonti

Firenze, evento di musica e vinili al Mercato Centrale - Firenze, 27 febbraio 2025. Il Mercato Centrale di Firenze si accende di musica e vibrazioni uniche. Venerdì 7 marzo, a partire dalle 17, il primo piano del Mercato si trasforma in un palcoscenico d’eccezione con un dj set speciale tra le botteghe. Protagonisti della serata saranno i dj Francesco Farfa, DNArt e Stressed.Lo per un viaggio sonoro tra contaminazioni musicali e atmosfere ricercate. Si chiama “180 gr” ed è un progetto musicale che ambisce a dare risalto alla cultura del vinile e della musica mixata, con varie contaminazioni musicali che si riflettono anche nelle location scelte, ... 🔗lanazione.it

Paura al Mercato Centrale di Firenze per l’incendio di una canna fumaria - FIRENZE – Paura nella mattinata al Mercato Centrale di Firenze. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 11,25 di oggi (28 aprile) in piazza del Mercato Centrale, per l’ncendio di una canna fumaria di un ristorante situato al primo piano. Inviata una squadra che giunta sul posto ha effettuato lo spegnimento, le verifiche della canna fumaria e dei motori di aspirazione. All’arrivo il piano interessato dall’evento era stato fatto evacuare. 🔗corrieretoscano.it

Viaggio 'speziale' al Mercato Centrale Firenze: quattro tappe imperdibili tra aromi da tutto il mondo - Arriva un'avventura sensoriale: Via delle Spezie fa il suo attesissimo ritorno a Firenze, invitando tutti ad un affascinante viaggio attraverso sapori da tutto il mondo! In quattro tappe imperdibili, si esploreranno le spezie più profumate direttamente nei loro misteriosi Paesi d'origine. Sarà... 🔗firenzetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incendio al Mercato Centrale: locali evacuati; Firenze, principio di incendio al primo piano del Mercato Centrale: evacuato l’edificio, poi riaperto; Incendio al Mercato Centrale, di nuovo agibile il primo piano della struttura; Bargello: il Salone di Donatello riaperto dopo un anno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Firenze, principio di incendio al primo piano del Mercato Centrale: evacuato l’edificio, poi riaperto - Fiamme nel Mercato Centrale di Firenze. Sono intervenuti questa mattina, lunedì 28 aprile, verso le ore 11.25, i vigili del fuoco del comando di Firenze in piazza del Mercato Centrale, per l’incendio ... 🔗055firenze.it

Incendio al Mercato centrale, di nuovo agibile il primo piano della struttura - Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di clienti e commercianti gli spazi sono nuovamente accessibili. La bottega interessata dal rogo invece rimarrà chiusa fino a data da destinarsi ... 🔗msn.com

Incendio al Mercato Centrale di Firenze: evacuati clienti e commercianti, fiamme domate dai vigili del fuoco - Attimi di paura questa mattina al Mercato Centrale di Firenze, dove un incendio è divampato all'interno di un locale al primo piano. Le fiamme hanno interessato una canna fumaria, sprigionando un dens ... 🔗lanazione.it