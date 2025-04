Firenze la manifestazione in via del Saletto | Degrado senza fine ora basta

Firenze, 28 aprile 2025 – Domani, martedì 29 aprile, alle 18, ai giardini di via del Saletto, a Firenze in zona Isolotto, si terrà la manifestazione organizzata dal Comitato civico Quartiere 4 “per chiedere all’amministrazione comunale la riqualificazione dei giardini”. Riqualificazione necessaria perché il parco è piazza di spaccio, prostituzione e consumo di droga sono all’ordine del giorno. Si è creato infatti un circuito con la microcriminalità che gravita intorno al vicino centro commerciale di via Canova, visto che quest’ultimo, una volta monitorato dalle forze dell’ordine, ha indotto i malviventi a spostarsi di qualche centinaio di metri.Un Degrado che si accentua ancora di più con la bella stagione, quando, complice anche la vegetazione più rigogliosa, alcuni soggetti approfittano degli anfratti che creano i cespugli per organizzare i loro traffici. Lanazione.it - Firenze, la manifestazione in via del Saletto: "Degrado senza fine, ora basta" Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – Domani, martedì 29 aprile, alle 18, ai giardini di via del, ain zona Isolotto, si terrà laorganizzata dal Comitato civico Quartiere 4 “per chiedere all’amministrazione comunale la riqualificazione dei giardini”. Riqualificazione necessaria perché il parco è piazza di spaccio, prostituzione e consumo di droga sono all’ordine del giorno. Si è creato infatti un circuito con la microcriminalità che gravita intorno al vicino centro commerciale di via Canova, visto che quest’ultimo, una volta monitorato dalle forze dell’ordine, ha indotto i malviventi a spostarsi di qualche centinaio di metri.Unche si accentua ancora di più con la bella stagione, quando, complice anche la vegetazione più rigogliosa, alcuni soggetti approfittano degli anfratti che creano i cespugli per organizzare i loro traffici.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Morti due senza fissa dimora in zona Piazza Tasso a Firenze: manifestazione spontanea per ricordarli - FIRENZE – Tragedia della povertà e della solitudine a Firenze nella zona di piazza Tasso. Due senza fissa dimora, nell’arco di poche ore, sono stati trovati morti. In entrambi i casi, secono le prime risultanze, si tratterebbe di cause naturali. Uno era seguito dai servizi sociosanitari e accolto all’Albergo Popolare, un altro sempre in carico ai servizi e più volte, anche nel corso degli ultimi mesi, era stato accompagnato verso un programma di accoglienza ma ne era uscito volontariamente. 🔗corrieretoscano.it

Firenze: bus deviati (e ritardi previsti) per manifestazione sindacale - Dalle ore 10 e fino al termine della manifestazione L'articolo Firenze: bus deviati (e ritardi previsti) per manifestazione sindacale proviene da Firenze Post. 🔗.com

Firenze, sicurezza: manifestazione davanti all’Esselunga di Novoli. “Basta scippi e aggressioni” - Il Comitato di San Jacopino avanza tre proposte per migliorare la sicurezza: intelligence da marciapiede, atti concreti fattibili e riduzione/eliminazione dei micro-cosmi/sistemi criminali L'articolo Firenze, sicurezza: manifestazione davanti all’Esselunga di Novoli. “Basta scippi e aggressioni” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Firenze, la manifestazione in via del Saletto: Degrado senza fine, ora basta; Firenze, i cittadini invadono l'Esselunga di via Canova per protesta; Firenze, presidio dei cittadini per la sicurezza in via Canova. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Manifestazione a Firenze, disagi sabato pomeriggio - FIRENZE, 5 maggio 2023 ... coinvolta da rallentamenti e disagi. La manifestazione inizierà dalle 17:00 circa da Piazza Pier Vettori e interesserà Via del Ponte Sospeso, Piazza Gaddi, Via ... 🔗nove.firenze.it

Firenze, il quartiere 4 insorge: in centinaia alla manifestazione per chiedere sicurezza - FIRENZE Circa 200 residenti nel quartiere 4 di Firenze, stasera martedì 11 marzo, si sono riversati in via Canova davanti al supermercato dell’Esselunga per chiedere alle autorità sicurezza e ... 🔗msn.com

Firenze, possibili rallentamenti della tramvia per manifestazione - Possibili rallentamenti e deviazioni del trasporto pubblico di Firenze per la manifestazione dei metalmeccanici di Firenze-Prato-Pistoia che oggi, mercoledì 26 marzo, scendono in piazza per i rinnovi ... 🔗055firenze.it