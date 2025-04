Firenze celebra l' energia dell' hip hop e incorona B-Boy Pesto e B-Girl Anti

Firenze nella capitale della cultura Hip Hop contemporanea, si è concluso ieri sera alla Stazione Leopolda il Red Bull BC One Cypher Italy, la finale nazionale della competizione di breaking 1 vs 1 più prestigiosa al mondo.Sabato 26 e. Firenzetoday.it - Firenze celebra l'energia dell'hip hop e incorona B-Boy Pesto e B-Girl Anti Leggi su Firenzetoday.it Dopo due giorni straordinari che hanno trasformatonella capitalea cultura Hip Hop contemporanea, si è concluso ieri sera alla Stazione Leopolda il Red Bull BC One Cypher Italy, la finale nazionalea competizione di breaking 1 vs 1 più prestigiosa al mondo.Sabato 26 e.

La Galleria dell'Accademia di Firenze celebra la Giornata internazionale della donna con l'ingresso gratuito per tutte le visitatrici - La Galleria dell'Accademia di Firenze celebra, come ogni anno, la Giornata internazionale della donna con un'apertura gratuita riservata a tutte le donne. La Giornata internazionale dei diritti delle donne si celebra in Italia a partire dall'8 marzo 1922 e nasce per rivendicare la centralità...

Firenze, la Galleria dell'Accademia celebra i 550 di Michelangelo con un anno di eventi - Firenze, 3 marzo 2025 - La Galleria dell'Accademia di Firenze celebra i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti con L'eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, un progetto che prenderà il via il 6 marzo e si svilupperà nel corso dell'anno attraverso un ricco programma di eventi e iniziative, ideato per mettere in luce la straordinaria attualità di uno dei più significativi protagonisti del Rinascimento.

Carnevale, "Colori nelle strade": a Firenze la mostra che celebra i 150 anni dell'emigrazione italiana in Brasile - Firenze, 20 febbraio 2025- Un ponte artistico tra Italia e Brasile per raccontare il Carnevale, la festa che più di ogni altra incarna lo spirito di condivisione e allegria. In occasione dei 150 anni dell'emigrazione italiana in Brasile, cento artisti – cinquanta brasiliani e cinquanta italiani – hanno dato vita a una doppia mostra che si svolgerà in contemporanea a Firenze e a Piracicaba, nello Stato di San Paolo, dal titolo "Carnevale – Colori nelle strade" ("Carnaval – Cores nas ruas").

Firenze, dal 2 al 5 ottobre la 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile - Torna il Festival Nazionale dell'Economia Civile, il più importante evento sull'economia civile e sociale in Europa. L'iniziativa è organizzata e promossa da Federcasse - Federazione italiana delle ...