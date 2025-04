Firenze al via Maggio Aperto col concerto per fortepiano dedicato a Chopin

Firenze, 28 aprile 2025 - Prende il via la nuova serie di appuntamenti del Maggio Aperto, il ciclo di spettacoli che avvicinano il Teatro del Maggio e il suo Festival al mondo delle variegate realtà musicali del territorio fiorentino. Questi eventi si articoleranno dal 30 aprile fino al 13 giugno, alle soglie della Stagione Estiva del Teatro.Concerti e collaborazioni d'eccezioneMercoledì 30 aprile alle ore 20 un interessante concerto per fortepiano, in coproduzione con l'Accademia Bartolomeo Cristofori, interamente dedicato alle composizioni di Fryderyk Chopin; la protagonista della serata è Ingrid Fliter, il concerto è in programma nella Sala Orchestra del Teatro.Si rinnova dunque la collaborazione con l'Accademia Bartolomeo Cristofori, che sarà protagonista nel corso del Maggio Aperto in altre tre diverse occasioni: il 7 con Giulio Biddau, il 14 con Yoko Kikuchi e il 22 Maggio con Jun Ju, alle ore 20, sempre nella Sala Orchestra del Teatro.

