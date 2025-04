Fire Country – Stagione 4 | la conferma e tutto ciò che sappiamo

Fire Country – Stagione 4: la conferma e tutto ciò che sappiamoLa serie poliziesca di successo della CBS Fire Country ha infiammato gli ascolti nelle sue tre stagioni finora, e ora il dramma sui vigili del fuoco è stato rinnovato per la quarta Stagione. Debuttando nel 2022 e creata da Max Thieriot, Tony Phelan e Joan Rater, la serie riguarda il pompiere detenuto Bode (Thieriot), che aiuta a combattere i potenti incendi boschivi della California per accorciare la sua pena detentiva. Fire Country non solo cattura l'alta tensione e l'eccitazione dei vigili del fuoco, ma approfondisce anche la vita dei personaggi ed esplora una miriade di questioni sociali che riguardano realmente i volontari del California Conservation Camp Program.Oltre agli incendi che mettono in pericolo la vita di Bode e della sua squadra settimana dopo settimana, Fire Country ha una ricca trama che mantiene alta l'eccitazione.

