Fiorano e Campagnola pareggiano | proteste per rigori non concessi

Fiorano: Baciocchi, Hoxha, Vacondio, Torlai, Wusu, Hardy (33' st Opoku), Hadine (17' st Mastroleo), Canalini, Neri, Guidetti (41' st Rrushi), Bianchini (41' st Amartey). A disp. D'Arca, Manzo, Bach, Malivojevic, Bruno. All. Farolfi.Campagnola: Vlas, Cavicchioli (1' st Camillo), Mora (44' pt Consiglio), Previato, Camara, Marzi, Ricciotti, Vezzani, Carlucci (31' st Jocic), Rivi, Montanari. A disp. Vioni, Consiglio, Cortese, Vetere, Chakir, Barilli, Parisi. All. Manfredini.Arbitro: Ferri di Bologna.Reti: 18' st Ricciotti (C), 27' st Hoxha (F).Note: espulso Hardy (F) a fine gara per proteste. Amm. Torlai, Neri, Hadine, Vacondio, Bianchini (F), Carlucci, Previato, Ricciotti, mister Manfredini e Montanari (C).Il Campagnola perde il secondo posto venendo raggiunto sul pari dal Fiorano.

