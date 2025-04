Finite le scorte di cibo a Gaza la coda disperata per un pasto

Gaza City, 28 apr. (askanews) - Donne e bambini con scodelle in mano si spingono per cercare di arrivare ad accaparrarsi un pasto in una cucina comunitaria a Gaza City.Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver esaurito le proprie scorte di cibo e la crisi umanitaria nel territorio palestinese devastato dalla guerra va peggiorando di giorno in giorno.Israele ha bloccato gli aiuti che entravano a Gaza il 2 marzo scorso, pochi giorni prima di riprendere la sua campagna militare contro Hamas, dopo la rottura del fragile cessate il fuoco.Proprio oggi, alla Corte internazionale di giustizia (CIG) all'Aia, si apre una settimana di udienze sugli obblighi umanitari di Israele nei confronti dei palestinesi, a oltre 50 giorni dall'imposizione del blocco totale degli aiuti che entrano nella Striscia di Gaza . Quotidiano.net - Finite le scorte di cibo a Gaza, la coda disperata per un pasto Leggi su Quotidiano.net City, 28 apr. (askanews) - Donne e bambini con scodelle in mano si spingono per cercare di arrivare ad accaparrarsi unin una cucina comunitaria aCity.Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver esaurito le propriedie la crisi umanitaria nel territorio palestinese devastato dalla guerra va peggiorando di giorno in giorno.Israele ha bloccato gli aiuti che entravano ail 2 marzo scorso, pochi giorni prima di riprendere la sua campagna militare contro Hamas, dopo la rottura del fragile cessate il fuoco.Proprio oggi, alla Corte internazionale di giustizia (CIG) all'Aia, si apre una settimana di udienze sugli obblighi umanitari di Israele nei confronti dei palestinesi, a oltre 50 giorni dall'imposizione del blocco totale degli aiuti che entrano nella Striscia di

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Gaza sono finite le scorte di cibo, i prezzi dei pochi alimenti rimasti sono aumentati del 1400% - In un comunicato diffuso due giorni fa, il World Food Programme (WFP) - agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare - ha confermato di aver consegnato "le ultime scorte disponibili" alle cucine comunitarie di Gaza, che, secondo le previsioni, esauriranno completamente il cibo nei prossimi giorni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gaza, 51 morti in 24 ore per raid israeliani, ignorata proposta di Hamas su tregua e liberazione di tutti gli ostaggi, esaurite scorte cibo, Onu: "Un mln di bimbi a rischio morte" - Onu: "Ora non sono solo le bombe a uccidere, ma anche la fame" Israele ha ignorato la proposta fatta da Hamas di una tregua duratura e della liberazione di tutti gli ostaggi israeliani presenti ancora nella Striscia, continuando a bombardare Gaza e causando nelle ultime 24 ore altri 51 morti 🔗ilgiornaleditalia.it

Medioriente: scorte finite, Onu chiude tutte le panetterie a Gaza - Milano, 2 apr. (LaPresse/AP) – Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato che le Nazioni Unite sono “alla fine delle nostre scorte” e che per questo il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è stato costretto a chiudere tutte le 25 panetterie a Gaza. Mancano la farina e il combustibile per cucinare. “Il Pam non chiude le sue panetterie per divertimento”, ha aggiunto Dujarric, sottolineando che la situazione alimentare rimane “molto critica” da quando Israele ha chiuso tutti i valichi verso Gaza un mese fa, interrompendo tutte le consegne umanitarie. 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Finite le scorte di cibo a Gaza, la coda disperata per un pasto; Finite le scorte di cibo a Gaza, la coda disperata per un pasto; A Gaza sono finite le scorte di cibo, i prezzi dei pochi alimenti rimasti sono aumentati del 1400%; Coloni occupano un villaggio palestinese. Gaza senza aiuti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Finite le scorte di cibo a Gaza, la coda disperata per un pasto - Gaza City, 28 apr. (askanews) – Donne e bambini con scodelle in mano si spingono per cercare di arrivare ad accaparrarsi un pasto in una cucina comunitaria a Gaza City. Il Programma alimentare mondial ... 🔗askanews.it

A Gaza sono finite le scorte di cibo, i prezzi dei pochi alimenti rimasti sono aumentati del 1400% - In un comunicato diffuso due giorni fa, il World Food Programme (WFP) - agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare - ha confermato ... 🔗fanpage.it

Programma alimentare mondiale: scorte esaurite a Gaza a causa del blocco imposto da Israele - Secondo le Nazioni Unite, circa l'80 per cento della popolazione di Gaza, che conta più di due milioni di abitanti, si affida principalmente alle cucine di carità per procurarsi il cibo, perché altre ... 🔗msn.com