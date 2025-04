Finisce subito il purgatorio del Santa Lucia i giallorossi tornano in Prima Categoria

Santa Lucia torna subito in Prima Categoria: i giallorossi battono in rimonta 4-2 il Refrontolo e chiudono al comando il girone Q di Seconda. Allo stadio XV Aprile gli ospiti non regalano nulla e vanno in vantaggio con Dall'Arche, il Santa Lucia ribalta il punteggio con Pasin e Chakir. Today.it - Finisce subito il purgatorio del Santa Lucia, i giallorossi tornano in Prima Categoria Leggi su Today.it Iltornain: ibattono in rimonta 4-2 il Refrontolo e chiudono al comando il girone Q di Seconda. Allo stadio XV Aprile gli ospiti non regalano nulla e vanno in vantaggio con Dall'Arche, ilribalta il punteggio con Pasin e Chakir.

Finisce subito il purgatorio del Santa Lucia, i giallorossi tornano in Prima Categoria - Il Santa Lucia torna subito in Prima Categoria: i giallorossi battono in rimonta 4-2 il Refrontolo e chiudono al comando il girone Q di Seconda. Allo stadio XV Aprile gli ospiti non regalano nulla e vanno in vantaggio con Dall'Arche, il Santa Lucia ribalta il punteggio con Pasin e Chakir...

Finisce subito il purgatorio del Santa Lucia, i giallorossi tornano in Prima Categoria

Finisce subito il purgatorio del Santa Lucia, i giallorossi tornano in Prima Categoria - A un anno dall'inaspettata retrocessione la squadra di Santa Lucia di Piave vince il girone Q di Seconda Categoria e ritorna subito nella serie superiore ...