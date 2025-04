Tgcom24.mediaset.it - "Fingerhakeln", in Germania il campionato di lotta con le dita

In, a Pang, è andato in scena ildi "", ocon le. I partecipanti sono stati 180, in una disciplina popolare, fin dal XIX secolo, nella zona di Monaco. I partecipanti indossano l'abito tradizionale bavarese, denominato tracht: due concorrenti poi si siedono ai lati opposti di un tavolo e ciascuno aggancia un dito, di solito il medio, attraverso un piccolo anello di cuoio. E non appena un arbitro dà il via, ogni concorrente cerca di tirare l'altro dalla propria parte del tavolo. E alla fine attorno al tavolo ci si siede per mangiare e bene in compagnia.