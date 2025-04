Fine dining? Nessuna crisi ma c’è troppo ego I clienti sono più ostaggi che ospiti Intervista all’oste Piero Pompili

Secondo il restaurant manager del Cambio di Bologna, nessuno vuole più fare il cameriere: "Ma i ristoranti non sopravvivono solo con gli chef"

"Crisi del fine dining? Si sta trasformando, servono meno voli pindarici e banalità”. Intervista a Davide Caranchini - Se dovesse scegliere un piatto che più lo rappresenta oggi, Davide Caranchini, chef di Materia a Cernobbio, sceglierebbe l’urgiada, una minestra d’orzo tradizionalmente realizzata cuocendo il cereale nel latte, insieme a pancetta, patate ed erbe. «Un piatto dall'immediatezza disarmante e al tempo stesso, mangiandolo, ne capisci la complessità e la profondità. Un po' come dovrebbe essere la cucina dei fine dining oggi, una cucina con pochi voli pindarici capace di risultare “golosa” e al tempo stesso non banale». 🔗gamberorosso.it

"Crisi del fine dining? I clienti hanno meno soldi, vanno dove vale la pena". Intervista a Martino Ruggieri che apre quattro ristoranti - Conto alla rovescia per Martino Ruggieri che chiuso il suo Maison Ruggieri (insegna che ha conquistato una prima stella Michelin a pochi mesi dall'apertura e la seconda l'anno dopo, sorprendendo lo stesso Ruggieri) in attesa del trasferimento – in autunno - nel Marais, in un locale nuovo in un palazzetto che risponde ancora di più all'idea di casa, è oggi impegnato con la sua prima apertura in Italia. 🔗gamberorosso.it

Sei Nazioni: Galles, crisi senza fine. Se ne va coach Gatland - Una serie infinita di sconfitte, una crisi sportiva che affonda le sue radici nel caos economico e politico della Federazione e, sabato scorso, il brutto ko subito a Roma contro l’Italia. Il Galles è nel caos più totale e a gettare benzina sul fuoco è arrivato ieri l’addio di Warren Gatland, il coach dei record che era stato richiamato per salvare il salvabile. Ma che non c’è riuscito. Un addio consensuale, come ha sottolineato la Federazione gallese, ma che arriva a sorpresa in pieno Guinness Sei Nazioni 2025. 🔗oasport.it

