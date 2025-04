Finalmente una prova da grande Roma | l’analisi della vittoria per 1-0 sull’Inter

Roma torna a vincere un big match e lo fa nel migliore dei modi: dominando in casa della capolista e campione d'Italia in carica. Dopo oltre due anni e mezzo, i giallorossi sbancano San Siro infliggendo all'Inter la terza sconfitta consecutiva. Un'impresa firmata Matias Soulé, migliore in campo e simbolo di una crescita ormai definitiva, che conferma quanto l'argentino sia diventato fondamentale nell'economia della squadra.Gran parte del merito va però anche a Claudio Ranieri, che ha impostato la partita con la mentalità di una grande squadra, senza alcun timore reverenziale (come invece accaduto con Juventus e Lazio) e scegliendo la strategia migliore per mettere in difficoltà un'Inter apparsa stanca e distratta. Linee alte, pressing offensivo, fonti di gioco interrotte sul nascere e ripartenze profonde e continue: un piano perfetto che consente alla Roma di salire a 60 punti in classifica e di restare pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League.

