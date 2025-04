Finalmente possiamo sentire la voce della figlia del principe Harry E il suo accento decisamente poco british

principessa Lilibet, figlia di Meghan Markle e del principe Harry, è stata un piccolo mistero da proteggere. L’abbiamo intravista in alcune rarissime foto. Ora, per la primissima volta, possiamo sentirla parlare. E la sorpresa è stata nel suo accento: inequivocabilmente americano. Anzi, a voler esser precisi, californiano, come quello della sua mamma. Un dettaglio che svela un po’ di più del suo quotidiano a Montecito. Harry e Meghan: la nuova casa a Malibù guarda le foto L’accento di Lilibet e la marmellata con mamma MeghanTutto è accaduto in un delizioso video condiviso dalla duchessa di Sussex sui social. Iodonna.it - Finalmente possiamo sentire la voce della figlia del principe Harry. E il suo accento decisamente poco british Leggi su Iodonna.it Per quasi quattro anni, lassa Lilibet,di Meghan Markle e del, è stata un piccolo mistero da proteggere. L’abbiamo intravista in alcune rarissime foto. Ora, per la primissima volta,sentirla parlare. E la sorpresa è stata nel suo: inequivocabilmente americano. Anzi, a voler esser precisi, californiano, come quellosua mamma. Un dettaglio che svela un po’ di più del suo quotidiano a Montecito.e Meghan: la nuova casa a Malibù guarda le foto L’di Lilibet e la marmellata con mamma MeghanTutto è accaduto in un delizioso video condiviso dalla duchessa di Sussex sui social.

