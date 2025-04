Film Minecraft con Jason Momoa e Jack Black domina il box office

Film Minecraft, primo adattamento cinematografico live action del popolare videogioco, con protagonisti Jason Momoa e Jack Black, per la regia di Jared Hess, domina ancora il box office del fine settimana 24-27 aprile con 774.117 euro (-41%) e una media di 1.861 euro a cinema (416), per un totale di 11.273.525 euro, stando ai dati Cinetel. Un ottimo risultato per un Film che, forte del popolarissimo videogame da cui è tratto, ha conquistato giovani e famiglie. Il Film Warner e Legendary Pictures precede la new entry Usa da 4 giorni targata Eagle pictures Until Dawn - Fino all'alba, con 646.469 euro con una media molto buona di 2.359 euro a cinema (274). Until Dawn è tratto da un videogame horror. Rispetto al primo giorno, il suo moltiplicatore del week-end è stato di 5. Terza posizione per 'Una 30 notti con il mio ex', la commedia di Guido Chiesa con Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo che chiude il fine settimana con 388.

