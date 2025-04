Figlio vittima di bullismo Mamma coraggio e la lettera del Papa | Fu lui a darmi forza

forza nella fede". Papa Francesco ha lasciato un segno anche ad Ancona, attraverso Patrizia Guerra, Mamma coraggio. Nel 2022 le aveva risposto in una lettera, dopo che la Guerra gli aveva scritto chiedendogli vicinanza e aiuto. "Mio Figlio – ricorda Patrizia - all’epoca ancora minorenne, aveva subito tre aggressioni ad opera di bulli e io avevo già iniziato una battaglia contro il bullismo e la devianza giovanile perché certi fatti non devono più accadere a nessuno".Dopo l’ultima aggressione subita dal Figlio, era il dicembre del 2021, alla fermata del bus di piazza Ugo Bassi, Mamma coraggio aveva preso carta e penna per scrivere a Bergoglio. Gli aveva chiesto vicinanza e aiuto in un periodo in cui le istituzioni sembravano non essere in grado di proteggere suo Figlio. Ilrestodelcarlino.it - Figlio vittima di bullismo. Mamma "coraggio" e la lettera del Papa: "Fu lui a darmi forza" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Non abbia paura, cerchinella fede".Francesco ha lasciato un segno anche ad Ancona, attraverso Patrizia Guerra,. Nel 2022 le aveva risposto in una, dopo che la Guerra gli aveva scritto chiedendogli vicinanza e aiuto. "Mio– ricorda Patrizia - all’epoca ancora minorenne, aveva subito tre aggressioni ad opera di bulli e io avevo già iniziato una battaglia contro ile la devianza giovanile perché certi fatti non devono più accadere a nessuno".Dopo l’ultima aggressione subita dal, era il dicembre del 2021, alla fermata del bus di piazza Ugo Bassi,aveva preso carta e penna per scrivere a Bergoglio. Gli aveva chiesto vicinanza e aiuto in un periodo in cui le istituzioni sembravano non essere in grado di proteggere suo

