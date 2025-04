Fiera del Libro di Genova al via in piazza Matteotti l' edizione primaverile 2025

edizione primaverile della storica Fiera del Libro di Genova, uno degli appuntamenti più sentiti dagli amanti della lettura e della cultura. La Fiera torna in piazza Matteotti a partire da giovedì 1° maggio fino a domenica 25 maggio, con nuove uscite e grandi classici, stampe. Genovatoday.it - Fiera del Libro di Genova, al via in piazza Matteotti l'edizione primaverile 2025 Leggi su Genovatoday.it Grande attesa per l'della storicadeldi, uno degli appuntamenti più sentiti dagli amanti della lettura e della cultura. Latorna ina partire da giovedì 1° maggio fino a domenica 25 maggio, con nuove uscite e grandi classici, stampe.

Se ne parla anche su altri siti

Fiera del Libro di Genova, al via in piazza Matteotti l'edizione primaverile 2025 - Grande attesa per l'edizione primaverile della storica Fiera del Libro di Genova, uno degli appuntamenti più sentiti dagli amanti della lettura e della cultura. La fiera torna in piazza Matteotti a partire da giovedì 1° maggio fino a domenica 25 maggio, con nuove uscite e grandi classici, stampe... 🔗genovatoday.it

In fiera a Cesena torna “C’era una volta… il Libro” - Libri rarissimi, fuori catalogo, perduti: dove trovarli? La risposta è facile: a Cesena, dove sabato 15 e domenica 16 febbraio si svolge la XVI edizione di “C’era una volta… il Libro”, l’evento per lettori e bibliofili dedicato al mondo dell’antiquariato e del modernariato librario e al... 🔗cesenatoday.it

Fiera del Disco a Genova: due giorni dedicati a cd e vinile con espositori da tutta Italia - Sabato 22 e domenica 23 febbraio, presso i Magazzini del Cotone, via Porto Antico modulo 7 e 8, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate ricche di musica alla Fiera del Disco, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei... 🔗genovatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiera del Libro di Genova, al via in piazza Matteotti l'edizione primaverile 2025; Fiera del Libro edizione primaverile 2025; Fiera del Libro a Genova 2024, l'edizione di Natale con libri, dischi e stampe; La Fiera del Libro di Genova è pronta per l'edizione invernale 2024-2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fiera di Santa Zita alla Foce di Genova: domenica 27 aprile modifiche alla viabilità - Domenica 27 aprile torna alla Foce di Genova la tradizionale Fiera di Santa Zita, uno degli appuntamenti più amati della primavera genovese ... 🔗ligurianotizie.it