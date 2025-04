Fichi d’India Max Cavallari ricorda Bruno Arena | Gli amici e i parenti sono scappati Lui mi fece capire di continuare

Cavallari porta avanti i Fichi d’India anche se Bruno Arena non c’è più. Perché, dice in un’intervista al Corriere della Sera, il suo partner «è sempre presente “tramite” me: la gente viene ai miei spettacoli e riscopre i personaggi dei Fichi d’India. Ho acquistato il suo Maggiolino giallo, vado a fare le serate con quell’auto. Certe amicizie non ci sono più. Anzi, le amicizie di oggi fanno apprezzare quanto è bella la solitudine». Bruno, dice Max, era pure suo cognato: «Ho avuto una figlia dalla sorella di sua moglie. sono padrino di suo figlio, lui della mia Alice, sua nipote. Ci trovavamo a Natale e ai compleanni, per il resto non ci frequentavamo molto perché eravamo come il più e il meno delle batterie. Però lui era lo zio della mia bimba, che oggi ha 32 anni».Max Cavallari e Bruno ArenaCavallari spiega che la comicità dei Fichi d’India «era elementare, di pancia. Leggi su Open.online Maxporta avanti ianche senon c’è più. Perché, dice in un’intervista al Corriere della Sera, il suo partner «è sempre presente “tramite” me: la gente viene ai miei spettacoli e riscopre i personaggi dei. Ho acquistato il suo Maggiolino giallo, vado a fare le serate con quell’auto. Certezie non cipiù. Anzi, lezie di oggi fanno apprezzare quanto è bella la solitudine»., dice Max, era pure suo cognato: «Ho avuto una figlia dalla sorella di sua moglie.padrino di suo figlio, lui della mia Alice, sua nipote. Ci trovavamo a Natale e ai compleanni, per il resto non ci frequentavamo molto perché eravamo come il più e il meno delle batterie. Però lui era lo zio della mia bimba, che oggi ha 32 anni».Maxspiega che la comicità dei«era elementare, di pancia.

