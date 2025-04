Festival di Cannes 2025 annunciata la giuria per la 78a edizione

Festival di Cannes 2025 ha formato una giuria d’eccezione per la sua 78a edizione, che include Halle Berry, Jeremy Strong e Payal Kapadia, la regista indiana di “All We Imagine as Light”. La giuria, composta da attori, registi e autori, sarà composta anche dal regista sudcoreano Hong Sangsoo, dall’attrice italiana Alba Rohrwacher, dalla scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, dal regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi e dal regista e produttore messicano Carlos Reygadas. Come annunciato in precedenza, Juliette Binoche presiederà la giuria, succedendo a Greta Gerwig, che ha assegnato la Palma d’Oro a “Anora” di Sean Baker. Sia Strong che Kapadia erano presenti a Cannes l’anno scorso, in concorso. Strong ha presentato “The Apprentice” di Ali Abbasi, in cui interpretava Roy Cohn, mentre Kapadia era presente con il suo debutto “All We Imagine as Light”, che ha vinto il Gran Premio della giuria. Metropolitanmagazine.it - Festival di Cannes 2025, annunciata la giuria per la 78a edizione Leggi su Metropolitanmagazine.it Ildiha formato unad’eccezione per la sua 78a, che include Halle Berry, Jeremy Strong e Payal Kapadia, la regista indiana di “All We Imagine as Light”. La, composta da attori, registi e autori, sarà composta anche dal regista sudcoreano Hong Sangsoo, dall’attrice italiana Alba Rohrwacher, dalla scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, dal regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi e dal regista e produttore messicano Carlos Reygadas. Come annunciato in precedenza, Juliette Binoche presiederà la, succedendo a Greta Gerwig, che ha assegnato la Palma d’Oro a “Anora” di Sean Baker. Sia Strong che Kapadia erano presenti al’anno scorso, in concorso. Strong ha presentato “The Apprentice” di Ali Abbasi, in cui interpretava Roy Cohn, mentre Kapadia era presente con il suo debutto “All We Imagine as Light”, che ha vinto il Gran Premio della

Approfondimenti da altre fonti

Festival di Cannes 2025: annunciata la lineup ufficiale - Wes Anderson, Ari Aster, Julia Ducournau e Richard Linklater sono tra i nomi più attesi del prossimo Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio 2025. La lineup ufficiale, presentata a Parigi dal delegato generale Thierry Frémaux insieme alla presidente Iris Knobloch, lascia presagire un’edizione densa di cinema d’autore, stelle internazionali e qualche sorpresa inaspettata. Indice Festival di Cannes 2025: i film più attesi La presenza del cinema Italiano Hollywood e non solo: il Festival di Cannes 2025 tra stelle e sorprese L’apertura è tutta francese: “Partir un Jour” di ... 🔗.com

Festival di Cannes 2025, Elodie sul red carpet, Mario Mortone in concorso e gli altri film in gara - La 78esima edizione del festival più patinato d’Europa, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, si apre con un pizzico d’Italia e una dose di Elodie. Fuori di Mario Martone, unico titolo tricolore in gara, è un film che promette di graffiare, raccontando una Goliarda Sapienza inedita, colta nel pieno di una crisi che la trascina in carcere. Valeria Golino le presta il volto, ma a sorprendere è la presenza di Elodie, che sveste paillettes e autotune per infilarsi nei panni di una giovane detenuta. 🔗dilei.it

Robert De Niro riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2025 - Il leggendario attore Robert De Niro sarà il protagonista di un momento indimenticabile alla 78ª edizione del Festival di Cannes, dove riceverà la Palma d'Oro onoraria alla cerimonia di apertura, il prossimo 13 maggio. Questa onorificenza celebra la sua straordinaria carriera, che lo ha consacrato come uno dei più grandi attori della storia del cinema. Il giorno successivo, De Niro terrà una masterclass sul palco del Debussy Theater, un'opportunità per il pubblico di avvicinarsi al suo percorso artistico e alla sua esperienza nel mondo del cinema. 🔗mistermovie.it

Cosa riportano altre fonti

Cannes 2025, anche Alba Rohrwacher nella giuria della 78° edizione; Cannes 2025, annunciata una nuova rosa di film: attesa anche Kristen Stewart; Cannes 2025 | Halle Berry e Jeremy Strong nella giuria del Festival; Festival di Cannes 2025, annunciata la selezione ufficiale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cannes 2025, Alba Rohrwacher nella giuria della 78° edizione - Il 78° Festival di Cannes si approssima, nell’attesa sono stati annunciati oggi i membri della giuria che decreteranno il palmares del 2025 la sera del 24 ... 🔗ciakmagazine.it

Festival di Cannes 2025, Alba Rohrwacher nella giuria - Annunciata la giuria del Festival di Cannes 2025: c'è anche l'attrice italiana Alba Rohwacher. Con lei le star Halle Berry e Jeremy Strong. 🔗msn.com

Cannes 2025, l’elenco dei giurati, da Alba Rohrwacher a Halle Berry - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com