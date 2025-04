Festival del Management l’8 e 9 maggio a Napoli la 3^ edizione Focus sul deep blue 200 ospiti e 40 eventi

di Marco Milano“Blu come, il suo cielo ed il suo mare”. Al via la terzadeldele Cultura d’Impresa al Servizio della Società”. All’Unione Industriali dipresentato l’appuntamento 2025 che avrà come tema “, le interconnessioni tra ilprofondo dello spazio e degli oceani”. E il giornalista Carlo Fusi in apertura di presentazione ha sottolineato come “significa anche merito e sviluppo della cultura – ha detto Fusi – e tutto quello che aiuta a valorizzare questo aspetto merita attenzione. Dopo le due edizioni di Milano voglio sottolineare la scelta della città di, un segnale che può venire da questa città per una cultura di. E poi parliamo di blu in questa, colori tipici del cielo e del mare di”.