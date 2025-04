Festiva dell’Oriente | flop or top? Le mie considerazioni

Festival dell'Oriente alla Fiera di Roma e devo dire che le mie considerazioni sull'edizione di quest0anno oscillano tra aspetti positivi e negativi.Partendo dall'ingresso: quest'anno hanno aperto solo l'ingresso Nord ed è stato, purtroppo, un disastro. Le scale mobili erano fuori uso, l'entrata coincideva con l'uscita e questo ha creato un enorme ammasso di persone ferme sulle scale. In più, l'estetica dell'ingresso lasciava molto a desiderare, le ristrutturazioni molto probabilmente non avvengono da tempo, tutt'altra storia rispetto all'entrata Est.Una volta entrata, ho subito notato qualcosa di diverso: meno gente del solito e meno padiglioni aperti. Probabilmente anche a causa della Capitale che era praticamente blindata per i funerali del Papa.Gli stand erano disposti meglio rispetto ad altre edizioni, ma la varietà scarseggiava: molti stand vendevano esattamente le stesse cose e spesso ti capitava di vedere ripetuti gli stessi articoli più volte.

