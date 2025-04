Festa non autorizzata sulle sponde dell' Adige arrivano i carabinieri

carabinieri hanno bloccato una Festa all'aperto non autorizzata e allontanato 80 partecipanti.A chiamare il 112 sono stati alcuni residenti, i quali hanno segnalato musica alta e. Veneziatoday.it - Festa non autorizzata sulle sponde dell'Adige, arrivano i carabinieri Leggi su Veneziatoday.it La mattina di domenica 27 aprile, nella zona rurale di Borgoforte nel comune di Anguillara Veneta (Padova), ihanno bloccato unaall'aperto none allontanato 80 partecipanti.A chiamare il 112 sono stati alcuni residenti, i quali hanno segnalato musica alta e.

