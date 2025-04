Festa in famiglia

Festa in famiglia??????????Ti aspettiamo a pranzo o cena con i tuoi bimbi ma anche con parenti o amiciSia a pranzo che cena ci saranno degli omaggi per te e i tuoi bambini! ?. Trevisotoday.it - Festa in famiglia Leggi su Trevisotoday.it Venerdi 2 maggio 2025 visto che i bambini sono a casa da scuola, che ne dici di un bel ritrovo per fare un po' diin??????????Ti aspettiamo a pranzo o cena con i tuoi bimbi ma anche con parenti o amiciSia a pranzo che cena ci saranno degli omaggi per te e i tuoi bambini! ?.

Approfondimenti da altre fonti

Cento anni per “Rino di Tagliolino”. Grande festa a Città di Castello in famiglia con amici e parenti - Cento anni per Pasquale Montedori, “Rino di Tagliolino”, festeggiati con una grande festa in famiglia con amici e parenti. Fra gli invitati anche il sindaco Luca Secondi. “Rino di Tagliolino” all’anagrafe Pasquale Montedori, nato nel 1925 nel comune di San Giustino, più precisamente vocabolo... 🔗perugiatoday.it

Festa del Papà, gli auguri della Meloni a “chi culla i neonati, assiste la famiglia e la veglia dal cielo” - Si celebra oggi, mercoledì 19 marzo 2025, la Festa del Papà, che in Italia coincide con il giorno di San Giuseppe ed è quindi influenzata dalla religione cattolica che vede in questo santo una figura paterna positiva e amorevole. Nel 1479, Papa Sisto IV proclamò San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Fino al 1977, il 19 marzo era considerato un giorno festivo, mentre oggi, in Italia, è un giorno feriale. 🔗secoloditalia.it

Carnevale 2025 a Sorbo Serpico: festa per tutta la famiglia - Il Comune di Sorbo Serpico, in collaborazione con l’Oratorio 'Vedrai che Bello', invita grandi e piccini a partecipare alla Festa di Carnevale che si terrà domenica 2 marzo alle ore 15:00 presso la Sala Polivalente del comune. La giornata sarà ricca di musica, animazione e spettacoli... 🔗avellinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Cuneo comincia Famiglia sei Granda, la grande festa delle famiglie; Bambini, mamme e papà uniti per la festa della famiglia a Ortucchio: insieme al vescovo Massaro; 5 aprile 2025: Festa delle Famiglie & MercatinoMamme ad Ozzano!; A S’Olivariu di Gonnesa, il 10 maggio, la prima edizione della Festa della Famiglia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Cuneo comincia “Famiglia sei Granda”, la grande festa delle famiglie - L’iniziativa "Famiglia sei Granda" si propone di sottolineare l'importanza del valore familiare in tutte le sue forme e sfumature ... 🔗quotidianopiemontese.it

Ortucchio, festa della famiglia con il vescovo Massaro: fede, preghiera e fraternità - ORTUCCHIO – Come da tradizione, il 25 aprile ad Ortucchio si è celebrata la Festa Parrocchiale della Famiglia, un appuntamento molto sentito dalla comunità locale. Quest'anno la giornata è stata resa ... 🔗terremarsicane.it

Bambini, mamme e papà uniti per la festa della famiglia a Ortucchio: insieme al vescovo Massaro - Ortucchio. Bambini, mamme e papà uniti per la festa della famiglia a Ortucchio: insieme al vescovo dei Marsi, sua Eccellenza ... 🔗marsicalive.it