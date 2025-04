Festa di San Nicola a Bari | le variazioni di percorso dei bus Amtab

Bari fervono i preparativi per la Festa di San Nicola. Al fine di evitare rallentamenti degli autobus su corso Vittorio Emanuele II durante e nei giorni che precedono la Festa dedicata al santo patrono, l’Amtab, in accordo con l’amministrazione comunale, ha disposto una serie di variazioni di. Baritoday.it - Festa di San Nicola a Bari: le variazioni di percorso dei bus Amtab Leggi su Baritoday.it fervono i preparativi per ladi San. Al fine di evitare rallentamenti degli autobus su corso Vittorio Emanuele II durante e nei giorni che precedono ladedicata al santo patrono, l’, in accordo con l’amministrazione comunale, ha disposto una serie didi.

