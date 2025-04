Festa di San Giorgio | sfilata delle contrade e street art

Festa di San Giorgio a Limito, pubblico in arrivo da tutto il circondario nella frazione di Pioltello nel fine settimana. Programma ridotto come imposto dal lutto nazionale per la scomparsa di papa Francesco, ma il pubblico non rinuncia alle iniziative. Fra le novità dell’edizione 2025, la sfilata delle contrade, e i venti giovani street artist al lavoro nel passaggio ciclo-pedonale fra i dei borghi per realizzare un murale dedicato ai valori della carta olimpica. Ad accompagnare la performance creativa, musica dal vivo con band giovanili. Intrattenimento e animazione per tutti fino a stasera fra bancarelle, giostre e gonfiabili, il programma allunga al lunedì. Ilgiorno.it - Festa di San Giorgio: sfilata delle contrade e street art Leggi su Ilgiorno.it Piazza don Milani si trasforma in un villaggio del gusto e il sottopasso per Seggiano in un atelier artistico a cielo aperto. Tutto esaurito per ladi Sana Limito, pubblico in arrivo da tutto il circondario nella frazione di Pioltello nel fine settimana. Programma ridotto come imposto dal lutto nazionale per la scomparsa di papa Francesco, ma il pubblico non rinuncia alle iniziative. Fra le novità dell’edizione 2025, la, e i venti giovaniartist al lavoro nel passaggio ciclo-pedonale fra i dei borghi per realizzare un murale dedicato ai valori della carta olimpica. Ad accompagnare la performance creativa, musica dal vivo con band giovanili. Intrattenimento e animazione per tutti fino a stasera fra bancarelle, giostre e gonfiabili, il programma allunga al lunedì.

Se ne parla anche su altri siti

Per la festa di San Nicola a Pollutri, torna la sfilata delle some - Domenica 6 aprile (in anticipo per la coincidenza con la Domenica delle Palme e la Pasqua) a Pollutri iniziano i festeggiamenti in onore del patrono San Nicola di Bari con la sfilata delle Some, con i trattori che porteranno la farina che servirà per la preparazione dei taralli di San Nicolae... 🔗chietitoday.it

San Giorgio di Vino, è qui la festa. Degustazioni speciali e street food - Sabato 10 e domenica 11 maggio torna San Giorgio di Vino, la quarta edizione dell’evento enologico con banchi d’assaggio di vino lungo i portici del centro storico, una mostra-mercato con la possibilità di acquistare vini di qualità direttamente dai produttori. Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno saranno presenti più di 50 cantine da tutta Italia, e non solo. Nel centro storico tanti punti ristoro gestiti dalle attività commerciali e sociali del paese, oltre a street food di qualità. 🔗ilrestodelcarlino.it

Monte San Savino in festa: BlueKaos torna e scatena la febbre ’90 - Monte San Savino si prepara a vivere una notte magica all’insegna della nostalgia e dell’energia pura: sabato 12 aprile il Karisma Club apre le sue porte per il ritorno ufficiale del BlueKaos, la storica serata anni ’90 che ha fatto ballare generazioni intere. ? I biglietti sono andati a ruba: sold out per questo evento imperdibile che prenderà il via alle ore 21:00 con la cena, per poi scatenarsi fino a notte fonda con una festa che si preannuncia leggendaria. 🔗lortica.it

Se ne parla anche su altri siti

A Corigliano d'Otranto torna la fiera di San Giorgio; Martedì grasso nel Fermano: ecco il programma; Il 51° Storico Carnevale Sangiorgese in memoria di Gianluca Pintus: tradizione, festa e il rogo del Babacio; Castel San Giorgio, rinviato il Gran Carnevale 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

In migliaia alla processione di San Giorgio, Santo Patrono di Reggio Calabria - La statua di San Giorgio, Santo Patrono di Reggio Calabria al fianco della Madonna della Consolazione, è tornata a sfilare per le vie del centro per la processione che sta diventando una lieta ... 🔗cn24tv.it

Torna la Festa patronale di San Giorgio a Limito: programma, eventi e iniziative - Dal 23 al 27 aprile a Limito di Pioltello si terrà la Festa Patronale di San Giorgio, un evento ormai amatissimo che ogni anno richiama tantissime persone. Musica live, arte, sport, spettacoli per tut ... 🔗primalamartesana.it

A Corigliano d'Otranto torna la fiera di San Giorgio - A Corigliano d’Otranto torna la Fiera di San Giorgio, uno degli appuntamenti più amati della Grecìa Salentina. Domenica 27 e mercoledì 30 aprile (la giornata inizialmente prevista per sabato 26 è stat ... 🔗lecceprima.it