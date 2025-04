Festa della Liberazione spazio a donne e studenti

Festa della Liberazione. Alle 9,15 il Giardinetto della Montagnola ospiterà un momento dedicato alle donne della Resistenza e alle 10 il Teatro comunale accoglierà l’evento ’Leo e Luciano Pizzigotti, la battaglia dell’Università, ricordi e testimonianze’, organizzato in collaborazione con Anpi e Terra Storia Memoria, organizzato in occasione della consegna delle sei borse di studio istituite dalla famiglia Pizzigotti per onorare la memoria di Leo e Luciano. Saranno premiati i sei elaborati vincitori scelti dalla Giuria tra quelli realizzati dagli alunni delle scuole medie castellane partecipanti al concorso. Saranno presenti rappresentanti della famiglia Pizzigotti, l’Amministrazione comunale, dirigenti scolastici, Anpi, Terra Storia Memoria. Ilrestodelcarlino.it - Festa della Liberazione, spazio a donne e studenti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si terranno oggi a Castel San Pietro altri due appuntamenti nell’ambito delle celebrazioni per la. Alle 9,15 il GiardinettoMontagnola ospiterà un momento dedicato alleResistenza e alle 10 il Teatro comunale accoglierà l’evento ’Leo e Luciano Pizzigotti, la battaglia dell’Università, ricordi e testimonianze’, organizzato in collaborazione con Anpi e Terra Storia Memoria, organizzato in occasioneconsegna delle sei borse di studio istituite dalla famiglia Pizzigotti per onorare la memoria di Leo e Luciano. Saranno premiati i sei elaborati vincitori scelti dalla Giuria tra quelli realizzati dagli alunni delle scuole medie castellane partecipanti al concorso. Saranno presenti rappresentantifamiglia Pizzigotti, l’Amministrazione comunale, dirigenti scolastici, Anpi, Terra Storia Memoria.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa della Liberazione, il ruolo delle donne della Toscana: ecco chi sono le eroine mai celebrate - Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea ha consegnato la pubblicazione nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella 🔗lanazione.it

Gossolengo celebra la Festa della Liberazione - Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Festa della Liberazione, spazio a donne e studenti; Festa della Liberazione, il ruolo delle donne della Toscana: ecco chi sono le eroine mai celebrate; Melpignano, Festa della Liberazione dedicata alla Pace; Dopo quasi 10 anni a Selva Candida torna la targa in memoria delle donne partigiane. 🔗Ne parlano su altre fonti

Festa della Liberazione, spazio a donne e studenti - Si terranno oggi a Castel San Pietro altri due appuntamenti nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Festa della Liberazione, il ruolo delle donne della Toscana: ecco chi sono le eroine mai celebrate - C’è da restituire alle donne, la cui Resistenza è stata troppo spesso taciuta, lo spazio pubblico di riconoscimento e la gratitudine dovuta. Per questo è nato il progetto Resistenze, femminile plurale ... 🔗informazione.it

Festa della Liberazione, il ruolo delle donne della Toscana: ecco chi sono le eroine mai celebrate - “Ci sono alcune decisive pagine di storia che sono state colpevolmente messe in secondo piano, sono quelle che riguardano il ruolo delle donne nella guerra di Liberazione dal nazifascism ... 🔗lanazione.it