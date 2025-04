Festa del Primo Maggio a Cascina

Cascina, da Confcommercio. Pisatoday.it - Festa del Primo Maggio a Cascina Leggi su Pisatoday.it Oltre 7000 mq di musica dal vivo, street food, mercatini e un’area giochi per bambini: un’occasione per trascorrere un’intera giornata all’insegna dell’aggregazione, riscoprendo i valori dell’amicizia e della famiglia. Un'idea subito accolta e supportata dal Comune di, da Confcommercio.

