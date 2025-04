Festa a Roma per la Coppa Davis | presente anche Jannik Sinner all’evento del Foro Italico

Jannik Sinner in quest’esperienza che avrebbe preferito non affrontare. La sospensione per la vicenda “Clostebol” è prossima ai titoli di coda, anche se le chiacchiere sul suo sviluppo e sulle decisioni non mancano. Vengono in mente le considerazioni dello svizzero Stan Wawrinka in proposito.Tuttavia, Sinner va avanti per la sua strada, consapevole di quanto è accaduto e soprattutto sgravato da un peso che per un anno l’ha condizionato dentro e fuori dal campo, anche se i risultati sono stati straordinari. Tra i successi targati 2024 anche la Coppa Davis, competizione nella quale l’apporto dell’altoatesino è stato importante per centrare l’obiettivo per la seconda volta consecutiva.Ebbene, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lunedì 5 maggio, alle ore 18. Oasport.it - Festa a Roma per la Coppa Davis: presente anche Jannik Sinner all’evento del Foro Italico Leggi su Oasport.it Il conto alla rovescia sta per terminare. Ultima settimana da “esiliato” perin quest’esperienza che avrebbe preferito non affrontare. La sospensione per la vicenda “Clostebol” è prossima ai titoli di coda,se le chiacchiere sul suo sviluppo e sulle decisioni non mancano. Vengono in mente le considerazioni dello svizzero Stan Wawrinka in proposito.Tuttavia,va avanti per la sua strada, consapevole di quanto è accaduto e soprattutto sgravato da un peso che per un anno l’ha condizionato dentro e fuori dal campo,se i risultati sono stati straordinari. Tra i successi targati 2024la, competizione nella quale l’apporto dell’altoatesino è stato importante per centrare l’obiettivo per la seconda volta consecutiva.Ebbene, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lunedì 5 maggio, alle ore 18.

