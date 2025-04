Ferrara | alcoltest oltre il limite patente ritirata al comandante della polizia locale

comandante della polizia locale di Finale, martedì 22 Aprile, non appena salito in macchina, è stato fermato ad un posto di blocco. L’esito dell’ alcol test è stato positivo. La conseguenza? patente ritirata. L’uomo, all’indomani di Pasquetta, è stato colpito da una doccia fredda. Non era in servizio, ma aveva ancora la divisa addosso, .L'articolo Ferrara: alcoltest oltre il limite, patente ritirata al comandante della polizia locale Leggi su Dailynews24.it Fabio Ferioli,di Finale, martedì 22 Aprile, non appena salito in macchina, è stato fermato ad un posto di blocco. L’esito dell’ alcol test è stato positivo. La conseguenza?. L’uomo, all’indomani di Pasquetta, è stato colpito da una doccia fredda. Non era in servizio, ma aveva ancora la divisa addosso, .L'articoloilal

