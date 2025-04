Fermato per un controllo e trovato con la droga nascosta… in bocca | arrestato

Fermato per un controllo, è finito in manette per spaccio.É successo nei giorni scorsi a Verbania, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga.L'uomo è stato Fermato da una pattuglia della sezione Radiomobile mentre stava. Novaratoday.it - Fermato per un controllo e trovato con la droga nascosta… in bocca: arrestato Leggi su Novaratoday.it per un, è finito in manette per spaccio.É successo nei giorni scorsi a Verbania, dove i carabinieri hannoun uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati di.L'uomo è statoda una pattuglia della sezione Radiomobile mentre stava.

