Fermato con 12 kg di cocaina in auto | Non so cosa c’è nel mio bagagliaio

Fermato dalle fiamme gialle per un controllo di un’auto.Una volta fermo, l’uomo ha nascosto il proprio. 🔗 Trentotoday.it - Fermato con 1,2 kg di cocaina in auto: “Non so cosa c’è nel mio bagagliaio” Un pomeriggio impegnativo quello di domenica 27 aprile per la guardia di finanza di Bolzano. Un cittadino serbo di 40 anni incensurato e residente in Italia da oltre 10 anni è statodalle fiamme gialle per un controllo di un’.Una volta fermo, l’uomo ha nascosto il proprio. 🔗 Trentotoday.it

15 kg di cocaina, 12 di marijuana, quasi 40mila euro in contanti: maxi sequestro / FOTO - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, coadiuvato dai Comandi Provinciali di Milano e Lodi, ha sequestrato oltre 15 kg di cocaina e 12 kg di marjuana destinati alle principali “piazze di spaccio” del centro-nord Italia. Tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne di... 🔗firenzetoday.it

Fermato con 40 kg di cocaina. Stroncato un giro da 4 milioni di euro - Perugia, 19 aprile 2025 – Importante operazione della polizia di Perugia lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Un cittadino albanese di 53 anni, senza precedenti penali, è stato fermato mentre trasportava oltre 40 chilogrammi di cocaina e una somma considerevole di denaro contante, pari a 189.000 euro. Gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei normali controlli di routine, hanno individuato un veicolo che attirava l’attenzione a causa della variazione della sua velocità, segnale insolito che li ha spinti a procedere a un’ulteriore verifica. 🔗lanazione.it

Clamoroso arresto, 33enne fermato con oltre 1 kg di cocaina - Pescara - Operazione antidroga a Pescara: un uomo di 33 anni sorpreso con più di un chilogrammo di cocaina, potenziale guadagno superiore a 100.000 euro. Nel corso di un'operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile di Pescara hanno arrestato un uomo di 33 anni trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina. L'operazione si inserisce in una serie di attività investigative volte a monitorare movimenti sospetti legati al traffico di droga nella zona. 🔗abruzzo24ore.tv

Bolzano: Sequestrati oltre 1,2 kg di cocaina. Arrestato uno straniero - L’uomo, nei cui confronti vige la presunzione di innocenza fino a pronuncia definitiva, è stato tratto in arresto e condotto in carcere a Bolzano ... 🔗ilmetropolitano.it

Sequestrati 15 kg di cocaina, 12 kg di marjuana e € 37.000 in contanti - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, coadiuvato dai Comandi Provinciali di Milano e Lodi, ha sequestrato oltre 15 kg. di cocaina e 12 kg. di marjuana destinati alle principali “ ... 🔗nove.firenze.it