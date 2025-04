Ferito in testa nella sparatoria di Monreale | Pensavo di morire

sparatoria di Monreale racconta la sua versione dei fatti a Tgcom24: "Non ho partecipato a nessuna rissa, mi hanno sparato in testa"(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Ferito in testa nella sparatoria di Monreale: “Pensavo di morire” Leggi su Monrealelive.it Un sopravvissuto alladiracconta la sua versione dei fatti a Tgcom24: "Non ho partecipato a nessuna rissa, mi hanno sparato in"(live.it)

Milano, sparatoria in corso Garibaldi tra i locali della movida: 42enne ferito alla testa - L’uomo è stato operato d’urgenza all’ospedale Niguarda per estrarre un frammento di proiettile rimasto nella nuca. Per fortuna, l’uomo, non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta questa notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo, lungo corso Garibaldi, uno dei luoghi centrali della movida milanese. Due, i colpi di pistola, uno alla nuca e uno al collo, hanno colpito un uomo; poi la richiesta di aiuto. 🔗dayitalianews.com

Monreale, sparatoria in piazza: morti tre giovani, ferito anche un minorenne. I testimoni: «Litigavano davanti a centinaia di persone» - È di tre morti e due feriti – tutti giovanissimi – il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Duomo a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime sono Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. A loro si aggiungono altri due ragazzi rimasti feriti – uno di 33 e l’altro di 16 anni – che non sarebbero in pericolo di vita. 🔗open.online

Milano, sparatoria nella movida di corso Garibaldi: 42enne ferito alla testa e al collo. Si cercano gli aggressori - L’aggressione, la fuga lungo corso Garibaldi – nel bel mezzo della movida milanese – e i due colpi di pistola, uno alla nuca e uno al collo. Poi la richiesta di aiuto ai clienti di uno dei tantissimi locali che popolano la zona tra Moscova e Porta Garibaldi. Un 42enne, di origini cinesi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo. 🔗open.online

Sparatoria a Monreale, testimonianza choc del sopravvissuto: Nessuna rissa, hanno sparato nella confusione; Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi uccisi e 2 feriti. Fermato 19enne, ha confessato, caccia ad altri 4; Mi hanno sparato in testa, sono vivo per miracolo: parla uno dei sopravvissuti alla strage di Monreale; “Mi hanno sparato in testa, sono vivo per miracolo”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sparatoria Monreale, è caccia ai complici dell'indagato - Ha confessato poche ore dopo aver sparato in mezzo alla folla uccidendo due ventenni e ferendo gravemente altre tre persone, una delle quali è poi morta in ospedale. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Un ragazzo di 16 anni racconta la sua esperienza dopo la sparatoria a monreale: ricoverato a palermo con un proiettile sotto la pelle - Un ragazzo di 16 anni sopravvive a una sparatoria a Monreale; ricoverato a Palermo, racconta il momento del ferimento e la rimozione del proiettile che ha salvato la sua vita. 🔗gaeta.it

“Mi hanno sparato in testa, sono vivo per miracolo”: parla uno dei sopravvissuti alla strage di Monreale - Parla il 16enne rimasto ferito durante la sparatoria a Monreale in cui sono rimasti uccisi nella notte tra sabato e domenica Salvo Turdo, Massimo Pirozzo ... 🔗fanpage.it