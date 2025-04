Ferita nel crollo nella Vela a Scampia | domani Martina Russo sarà trasportata nella clinica specializzata

domani che trasferirà Martina Russo dal Cardarelli di Napoli alla clinica Maugeri di Telese in provincia. Ilmattino.it - Ferita nel crollo nella Vela a Scampia: domani Martina Russo sarà trasportata nella clinica specializzata Leggi su Ilmattino.it La Intersecurity onlus di Fabio Di Maio si sta preparando per il trasporto sanitario diche trasferiràdal Cardarelli di Napoli allaMaugeri di Telese in provincia.

Al via abbattimento Vela Gialla di Scampia "simbolo di Gomorra", il sindaco di Napoli: "Ricordiamo le vittime del crollo di luglio" - VIDEO - I lavori saranno terminati in 40 giorni Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione della Vela Gialla nel quartiere di Scampia. Il sindaco di Napoli ha commentato: "oggi è una giornata importante per Napoli e per Scampia". Abbattimento della Vela Gialla, 40 giorni per finire i lavori 🔗ilgiornaleditalia.it

Napoli, crollo della Vela Celeste di Scampia; 12 indagati: «Lo sgombero rimase inapplicato» - Una dozzina di nomi, si tratta di funzionari pubblici in forza agli assessorati del Comune o in seno alle partecipate di Palazzo San Giacomo. Sono i primi nomi che vengono fuori dalle indagini... 🔗ilmattino.it

Crollo Vela a Scampia, primi indagati - 19.15 Una decina di funzionari pubblici sono indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sul crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia Nel crollo morirono tre persone e altre 11 rimasero ferite, tra cui 7 bambini. Il cedimento avvenne la sera dello scorso 22 luglio. I reati ipotizzati sono crollo colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni colpose. 🔗servizitelevideo.rai.it

