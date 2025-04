Fenucci | Champions? Ci proviamo fino alla fine Italiano resta rinnovo in arrivo

Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport per parlare dei rossoblu Pianetamilan.it - Fenucci: “Champions? Ci proviamo fino alla fine. Italiano resta, rinnovo in arrivo” Leggi su Pianetamilan.it Claudio, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport per parlare dei rossoblu

Champions League 2025, il tabellone completo e il calendario fino alla finale - Le strade sono state tracciate e i percorsi delineati. Le magnifiche 16 di Champions League adesso sanno contro quali avversari dovranno misurarsi nel loro cammino verso la finale di Monaco di Baviera. Agli ottavi di finale, l’Inter sfiderà gli olandesi del Feyenoord (che hanno già fatto fuori il Milan nei playoff), ma le sfide affascinanti non finiscono certo qui. In programma c’è il big match tra Psg e Liverpool e poi due spettacolari derby: uno tedesco tra Bayern Monaco e Leverkusen e l’altro è niente meno che l’accesissimo derby di Madrid tra Real e Atletico. 🔗ilfattoquotidiano.it

Inter, Simone Inzaghi: "Proviamo a regalarci un sogno in Champions League" - L`allenatore dell`Inter Simone Inzaghi ha parlato in seguito al sorteggio di Nyon per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, che ha... 🔗calciomercato.com

Champions League: il tabellone completo e il calendario fino alla finale - Dopo la novità del campionato a girone unico al posto dei gironi e dopo i playoff, è iniziata la fase a eliminazione diretta in Champions... 🔗calciomercato.com

BOLOGNA - Fenucci: "Tutto aperto per Champions, ci giocheremo nostre carte" - "Sarà un duello interessante. Avere tutte le posizioni aperte fino alla fine è una delle grandi peculiarità del campionato italiano, questo va a favore della spettacolarità del torneo. Siamo lì con tu ... 🔗napolimagazine.com