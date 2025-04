Fenomeno Zeta Milano chi c’è dietro la squadra che sta rivoluzionando il calcio dilettantistico

calcio dalla A alla Zeta. Dove la Zeta è quella di Zeta Milano, diventata in un anno una delle squadre di calcio più seguite d'Italia, oltre ad aver vinto il campionato di terza categoria a Milano con 24 punti di vantaggio sulla seconda classificata.

La storia: a 45 anni l’ex del Cagliari è protagonista con la FC Zeta Milano. Jeda, dalla A alla Terza Categoria. Il bomber col vizio del gol (ben 15) - Oltre 100 presenze in serie A, un passato in squadre importanti come Cagliari, Vicenza, Novara e Lecce, un presente ancora sui campi (da bomber consumato) e un futuro tutto da scrivere. Perché anche all’alba dei 46 anni puoi non essere pronto per appendere le scarpette al chiodo, visto che stai giocando un altro campionato da protagonista, con ben quindi gol già realizzati e una promozione dietro l’angolo. 🔗sport.quotidiano.net

