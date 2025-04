Femminicidio Ilaria Sula trovata una dashcam sull’auto di Mark Samson | potrebbe aver ripreso il trasporto del cadavere

Mark Antony Samson, il giovane reo confesso del Femminicidio di Ilaria Sula. La telecamera da cruscotto, acquisita dagli inquirenti, sarà analizzata alla ricerca di immagini utili che potrebbero ritrarre il trasporto del cadavere della studentessa originaria di Terni, uccisa a coltellate da Samson il 26 marzo nel suo appartamento di via Homs, nel quartiere africano, a Roma. Nel corso dell’autopsia, inoltre, sono state trovate tracce di caffè nello stomaco della 22enne e questo potrebbe fissare proprio alla mattina del 26 marzo, così come raccontato da Samson, l’orario dell’accoltellamento. Le verifiche del telefono della vittimaNel frattempo, sono iniziate le verifiche del telefono della vittima, ritrovato nei giorni scorsi sempre all’interno dell’abitazione del 23enne. Leggi su Open.online Erano presenti una dash cam e una microsim all’interno dell’auto diAntony, il giovane reo confesso deldi. La telecamera da cruscotto, acquisita dagli inquirenti, sarà analizzata alla ricerca di immagini utili chero ritrarre ildel cade della studentessa originaria di Terni, uccisa a coltellate dail 26 marzo nel suo appartamento di via Homs, nel quartiere africano, a Roma. Nel corso dell’autopsia, inoltre, sono state trovate tracce di caffè nello stomaco della 22enne e questofissare proprio alla mattina del 26 marzo, così come raccontato da, l’orario dell’accoltellamento. Le verifiche del telefono della vittimaNel frattempo, sono iniziate le verifiche del telefono della vittima, ritrovato nei giorni scorsi sempre all’interno dell’abitazione del 23enne.

Su altri siti se ne discute

Aggiornamenti pubblicati da altri media

