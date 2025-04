Femminicidio Ilaria Sula madre di Samson di nuovo dal pm | la posizione rischia di aggravarsi con nuove accuse

posizione della madre di Mark Samson, accusato di femmincidio della ex Ilaria Sula. La mamma del killer verrà riascoltata domani dal pm in questura. Leggi su Fanpage.it Frode processuale o depistaggio sono le ipotesi di reato che potrebbero configurarsi e aggravare ladelladi Mark, accusato di femmincidio della ex. La mamma del killer verrà riascoltata domani dal pm in questura.

Femminicidio Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - "L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un interrogatorio di oltre tre ore in Questura, di avere avuto un ruolo "attivo" nelle fasi successive al delitto. Per Nors Man Lapaz è stata quindi formalizzata la pesante accusa di concorso nell'occultamento del cadavere. 🔗tg24.sky.it

Femminicidio di Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Samson per concorso in occultamento di cadavere - Indagata la madre dell'ex fidanzato accusato di aver ucciso Ilaria Sula: avrebbe visto il cadavere della 22enne e aiutato il figlio 🔗notizie.virgilio.it

Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson non la voleva in casa: “Distraeva mio figlio”. Ora si indaga su di lei - La posizione dei genitori di Mark Antony Samson, il giovane accusato del delitto di Ilaria Sula, si fa sempre più delicata. Nors Mazlapan e il marito Rik potrebbero presto essere indagati per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Il rapporto teso tra la madre di Mark e la ragazza è ora sotto esame. «Non volevo che Mark la portasse sempre a casa. Temevo lo distraesse dallo studio», avrebbe confidato Nors, lasciando trapelare un certo risentimento nei confronti di Ilaria, spesso ospite nell’appartamento della famiglia nel quartiere Africano. 🔗thesocialpost.it

Femminicidio Ilaria Sula, madre di Samson di nuovo dal pm: la posizione rischia di aggravarsi con nuove accuse; Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Samson ai pm: Sembrava un demonio, ho avuto paura; Femminicidio Ilaria Sula, la mamma di Samson: Mark sembrava un demonio, ho avuto paura; Roma, femminicidio Ilaria Sula: il cellulare della ragazza ritrovato in casa di Mark Samson. 🔗Cosa riportano altre fonti

Femminicidio Ilaria Sula, madre di Samson di nuovo dal pm: la posizione rischia di aggravarsi con nuove accuse - Frode processuale o depistaggio sono le ipotesi di reato che potrebbero configurarsi e aggravare la posizione della madre di Mark Samson, accusato di femmincidio ... 🔗fanpage.it

È stata la madre di Mark Samson a nascondere il telefono di Ilaria Sula: “L’ho dato a lei, è in casa” - Il telefono di Ilaria Sula è fondamentale per chiarire il momento della sua morte e ricostruire le fasi precedenti e successive al femminicidio ... 🔗fanpage.it

La madre di Mark Samson dopo il femminicidio di Ilaria Sula, "sembrava un demonio, temevo mi facesse male" - La madre di Mark Samson racconta l'orrore dopo il femminicidio di Ilaria Sula: “Ho avuto paura di lui". La donna è indagata per occultamento di cadavere ... 🔗virgilio.it