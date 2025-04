Fedez Scelte stupide | un clamoroso duetto

Scelte stupide è il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile da venerdì 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music Italy. Dopo aver condiviso recentemente il palco del Festival di Sanremo, i due artisti si sono ritrovati per la prima volta in studio, dando vita a un brano destinato a diventare la colonna sonora dell'estate.Con sonorità scure e avvolgenti, Scelte stupide racconta i momenti finali di una relazione che, nonostante sia al capolinea, fatica a spegnersi del tutto. Le voci di Fedez e Clara si fondono in un intreccio emotivo che porta alla luce “un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili”.Il singolo si inserisce nel percorso intrapreso da Fedez con il progetto Battito, unendo suggestioni pop ispirate ad Artemas a una forte spinta ritmica elettronica, costruita su una base marziale e incalzante che cattura l’attenzione fin dal primo ascolto. Liberoquotidiano.it - Fedez, "Scelte stupide": un clamoroso duetto Leggi su Liberoquotidiano.it è il nuovo singolo die Clara, disponibile da venerdì 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music Italy. Dopo aver condiviso recentemente il palco del Festival di Sanremo, i due artisti si sono ritrovati per la prima volta in studio, dando vita a un brano destinato a diventare la colonna sonora dell'estate.Con sonorità scure e avvolgenti,racconta i momenti finali di una relazione che, nonostante sia al capolinea, fatica a spegnersi del tutto. Le voci die Clara si fondono in un intreccio emotivo che porta alla luce “un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili”.Il singolo si inserisce nel percorso intrapreso dacon il progetto Battito, unendo suggestioni pop ispirate ad Artemas a una forte spinta ritmica elettronica, costruita su una base marziale e incalzante che cattura l’attenzione fin dal primo ascolto.

Approfondimenti da altre fonti

Fedez e Clara: nessuna love story, ma un inedito in arrivo il 2 maggio, Scelte stupide - Dal 2 maggio su tutte le piattaforme sarà disponibile Scelte stupide, la nuova hit dell'estate firmata da Fedez e Clara. Così gli artisti smentiscono le voci di una possibile love story L'articolo Fedez e Clara: nessuna love story, ma un inedito in arrivo il 2 maggio, Scelte stupide proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Fedez e Clara, tra loro nessun flirt ma un featuring. Fuori il 2 maggio “Scelte stupide” - Che qualcosa bollisse in pentola si sapeva, Fedez e Clara nelle scorse settimane erano comparsi diverse volte sui social assieme, tanto che cominciava a rincorrersi la voce che i due condividessero qualcosa in più che il mestiere di cantante. Invece no, segreto svelato, e ha anche un titolo: Scelte stupide. Si intitola così infatti il featuring, in uscita venerdì 2 maggio, dei due artisti le cui strade per la seconda volta in questa stagione musicale si incrociano. 🔗open.online

Fedez e Clara, per la prima volta insieme: arriva il nuovo singolo ‘Scelte stupide’ - (Adnkronos) – Per mesi si è parlato di un presunto flirt tra Fedez e Clara. Prima una foto sospetta nello studio del rapper e poi la cena insieme in un ristorante di Milano. Ma la verità è che tra i due artisti è nata una collaborazione professionale: Fedez e Clara hanno unito le loro voci […] L'articolo Fedez e Clara, per la prima volta insieme: arriva il nuovo singolo ‘Scelte stupide’ proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fedez, Scelte stupide: un clamoroso duetto | .it; Fedez umilia la sinistra: Mai nessuno, ecco cosa ho notato | .it; Ilaria Salis asfaltata in diretta da Fedez su case occupate e centri sociali | .it; Sanremo 2020, Fiorello gela ancora la Rai: Mai presentatore, snaturato. Semmai... | .it. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fedez e Clara, nuovo singolo dal titolo ‘Scelte stupide’/ Di cosa parla il brano in uscita - Si chiama ‘Scelte stupide’ ed è il primo brano di Fedez e Clara in uscita venerdì 2 maggio: di cosa parla il loro singolo ... 🔗ilsussidiario.net

Fedez e Clara, dopo i rumors arriva l’annuncio: ecco “Scelte stupide” - Sono stati protagonisti di chiacchiere sul loro conto ma ora ecco la verità: l'annuncio social di Fedez e Clara sulla loro collaborazione. 🔗msn.com

Fedez e Clara: il duetto è confermato. Si intitola “Scelte stupide” - Nel video ufficiale c’è anche il cane del rapper, Silvio ... 🔗radioitalia.it