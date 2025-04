Fedez e Clara | nessuna love story ma un inedito in arrivo il 2 maggio Scelte stupide

maggio su tutte le piattaforme sarà disponibile Scelte stupide, la nuova hit dell'estate firmata da Fedez e Clara. Così gli artisti smentiscono le voci di una possibile love storyL'articolo Fedez e Clara: nessuna love story, ma un inedito in arrivo il 2 maggio, Scelte stupide proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Fedez e Clara: nessuna love story, ma un inedito in arrivo il 2 maggio, Scelte stupide Leggi su Ildifforme.it Dal 2su tutte le piattaforme sarà disponibile, la nuova hit dell'estate firmata da. Così gli artisti smentiscono le voci di una possibileL'articolo, ma uninil 2proviene da Il Difforme.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Flirt tra Fedez e Clara Soccini? I due cantanti beccati insieme a cena e in discoteca, ecco la verità sul loro rapporto - Prima una cena in Brera a Milano, poi tutta la notte all'Armani Privè E' nato un flirt tra Fedez e Clara Soccini? I due cantanti sono stati beccati insieme a cena nel cuore di Brera a Milano, poi hanno trascorso tutta la notte in discoteca all'Armani Privè. Che cosa c'è davvero fra loro? Flir 🔗ilgiornaleditalia.it

Archiviazione per Fedez: nessuna rissa ma aggressione singola contro Cristiano Iovino - Nessuno "scontro tra gruppi contrapposti" ma "un gruppo contro un'unica persona offesa". Con questa motivazione la pm di Milano Michela Bordieri ha chiesto di archiviare l'inchiesta per rissa a carico di Fedez, indagato per la presunta aggressione ai danni del personal trainer Cristiano Iovino nell'aprile del 2023. Stessa istanza anche per l'ex bodyguard del rapper Christian Rosiello, ultrà della curva Sud di San Siro. 🔗quotidiano.net

Fedez e la foto in studio con la “cantante misteriosa”, l’ipotesi dei fan: “È Clara” - Fedez è tornato in studio di registrazione per lavorare a nuovi progetti musicali, ma questa volta non è solo. Il rapper ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme a una donna misteriosa, scatenando la curiosità dei fan.Leggi anche: Sanremo, Daniela Santanché tifa Fedez e Cristicchi Indizi social e ipotesi sulla collaborazione L’artista non ha svelato l’identità della donna, ma in molti sui social hanno ipotizzato che possa trattarsi di Clara Soccini. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fedez e Clara Soccini, mistero svelato: cosa c’è dietro la cena a Milano; Fedez, i versi per Chiara Ferragni in “Sexy Shop” con Emis Killa: il testo e il significato della canzone; Taylor Mega e il flirt con Fedez, Asia Argento in love con Rosa Chemical, Eros dice addio a Dalila; Love Mi di Fedez, annunciato e poi sparito: la verità sul concerto benefico. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fedez e Clara, per la prima volta insieme: arriva il nuovo singolo ‘Scelte stupide’ - (Adnkronos) – Per mesi si è parlato di un presunto flirt tra Fedez e Clara. Prima una foto sospetta nello studio del rapper e poi la cena insieme in un ristorante di Milano. Ma la verità è che tra i ... 🔗msn.com

Fedez e Clara pizzicati insieme a Milano: nessun flirt, svelato il motivo - Dopo cena, secondo quanto riporta il magazine, Fedez e Clara hanno preso un tavolo all'Armani Privè insieme al gruppo di amici concludendo la serata in discoteca. Nessun flirt, dunque, ma solo stima ... 🔗golssip.it

Fedez e Clara, cena fuori e poi insieme in discoteca: nessun flirt, ecco cosa c’è dietro - Ma non è nato un nuovo flirt tra Fedez e Clara ... in compagnia di una cantante misteriosa. Nessun dubbio, secondo i fan si trattava proprio di Clara Soccini, la 25enne di Varese cantante ... 🔗informazione.it