FdI Puglia deficit sanitario per 20 anni di gestione scellerata

deficit sanitario per colpa di una gestione scellerata degli ultimi 20 anni". A dichiararlo in una nota congiunta sono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. "La verità è che quella 'Sanità migliore' promessa dal centrosinistra e diventata un cavallo di battaglia prima di Nichi Vendola e poi di Emiliano non solo non è stata migliore, ma addirittura - aggiungono - è peggiorata sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista finanziario, visto che continuamente viene fatto ricorso agli avanzi di amministrazione per porre in parte rimedio". Liberoquotidiano.it - FdI Puglia, deficit sanitario per 20 anni di gestione scellerata Leggi su Liberoquotidiano.it "Il presidente Michele Emiliano e la sua maggioranza hanno poco più di 48 ore per trovare 174 milioni di euro, altrimenti dovranno mettere le mani nelle tasche dei pugliesi che saranno costretti a pagare, con l'aumento dell'Irpef regionale sulle prossime dichiarazioni dei redditi, unper colpa di unadegli ultimi 20". A dichiararlo in una nota congiunta sono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. "La verità è che quella 'Sanità migliore' promessa dal centrosinistra e diventata un cavallo di battaglia prima di Nichi Vendola e poi di Emiliano non solo non è stata migliore, ma addirittura - aggiungono - è peggiorata sia dal punto di vistasia dal punto di vista finanziario, visto che continuamente viene fatto ricorso agli avanzi di amministrazione per porre in parte rimedio".

