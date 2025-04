FC 25 Nuovo Obiettivo Coppa TOTS Ligue 1

Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo Obiettivo Live Coppa TOTS Ligue 1 uscito in data 28 aprile 2025.

Nuovo Obiettivo Live Coppa TOTS Ligue 1

Gioca la "Coppa TOTS Ligue 1" e completa questo Obiettivo per ottenere premi esclusivi. Premi non scambiabili.

Numero di incarichi da completare: 6
Premio finale: 1x 83+ x10 Rare Gold Players Pack Non scambiab

Inizio 28 aprile – Scadenza: 2 maggio 

Bonjour
Vinci 1 partita in Amichevoli Ultimate Team Live: Coppa TOTS Ligue 1.
Premio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.

Pressing francese
Vinci 2 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: Coppa TOTS Ligue 1.
Premio: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.

