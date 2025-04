Fascisti al governo | esplode il caos in Aula a Milano

Fascisti sono ancora oggi nel nostro governo". Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto un’immediata dissociazione del sindaco Sala, denunciando il fatto che, a suo parere, sia "stato ridimensionato quanto patito dalla comunità ebraica oltre 80 anni fa". Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia ha definito l’incidente "di una gravità assoluta", sottolineando come le parole offendano la dignità democratica della città e del Paese, mentre Alessandro Verri della Lega ha criticato la commissione per le sue contraddizioni interne, lamentando l’esclusione dell’opposizione e l’incapacità di affrontare seriamente il tema del contrasto all’odio. Liberoquotidiano.it - "Fascisti al governo": esplode il caos in Aula a Milano Leggi su Liberoquotidiano.it Durante i lavori della commissione comunale sul contrasto all’odio, è scoppiata una polemica dopo le dichiarazioni della consigliera Angelica Vasile che ha affermato che "isono ancora oggi nel nostro". Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto un’immediata dissociazione del sindaco Sala, denunciando il fatto che, a suo parere, sia "stato ridimensionato quanto patito dalla comunità ebraica oltre 80 anni fa". Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia ha definito l’incidente "di una gravità assoluta", sottolineando come le parole offendano la dignità democratica della città e del Paese, mentre Alessandro Verri della Lega ha criticato la commissione per le sue contraddizioni interne, lamentando l’esclusione dell’opposizione e l’incapacità di affrontare seriamente il tema del contrasto all’odio.

