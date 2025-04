Fanno la pace col riarmo governo delle favole | la protesta degli attivisti con una finta Meloni su un unicorno

governo delle favole: la pace con il riarmo e il clima con il gas”. È questa la denuncia delle attiviste e degli attivisti di Extinction Rebellion che questa mattina hanno scaricato un unicorno davanti al Palazzo dell’Aeronautica Militare a Roma, cavalcato da una persona travestita da Giorgia Meloni, sventolante una bandiera tricolore. Una protesta che punta a “mettere in luce la contraddizione del governo che decide di aumentare la spesa militare invece di investire sulla transizione ecologica”.L'articolo “Fanno la pace col riarmo, governo delle favole”: la protesta degli attivisti con una finta Meloni su un unicorno proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “Fanno la pace col riarmo, governo delle favole”: la protesta degli attivisti con una finta Meloni su un unicorno Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Il: lacon ile il clima con il gas”. È questa la denunciaattiviste edi Extinction Rebellion che questa mattina hanno scaricato undavanti al Palazzo dell’Aeronautica Militare a Roma, cavalcato da una persona travestita da Giorgia, sventolante una bandiera tricolore. Unache punta a “mettere in luce la contraddizione delche decide di aumentare la spesa militare invece di investire sulla transizione ecologica”.L'articolo “lacol”: lacon unasu unproviene da Il Fatto Quotidiano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Niccolò Centioni e Micol Olivieri si incontrano al funerale di Antonello Fassari e fanno pace: perché avevano litigato - Niccolò Centioni e Micol Olivieri erano Rudy e Alice de I Cesaroni. Negli anni si sono scambiati accuse pubblicamente, ma quando si sono ritrovati al funerale di Antonello Fassari si sono lasciati alle spalle il passato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte "alternativi al governo" - AGI - Ottantamila, forse di più. A fine giornata Giuseppe Conte annuncia: "Siamo centomila". Al di là dei numeri degli organizzatori, la manifestazione su cui i Cinque Stelle hanno scommesso è stata un successo. Il colpo d'occhio di via dei Fori Imperiali invasa dalle bandiere bianche del Movimento e di quelle arcobaleno della pace racconta di un esperimento riuscito. E rappresenta un messaggio chiaro al Pd e al resto degli alleati di centrosinistra. 🔗agi.it

Governo Starmer: Videocall della coalizione per la pace in Ucraina - Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato per sabato una nuova riunione - questa volta in video - fra i leader della cosiddetta 'coalizione dei volenterosi', ossia di quei Paesi disposti a contribuire in varia forma a garantire la pace in Ucraina dopo un eventuale accordo di cessazione delle ostilità con la Russia. Lo ha reso noto oggi Downing Street. La videocall seguirà le riunioni in presenza fra vertici militari e ministri della Difesa promosse in parallelo a Parigi dal presidente Emmanuel Macron a partire da domani. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

“Fanno la pace col riarmo, governo delle favole”: la protesta degli attivisti con una finta…; Conte alla manifestazione del no al riarmo: «Qui un'alternativa al Governo»; Governo e opposizione si sono divisi ancora sul piano di riarmo Ue; La corsa al riarmo fa ricca anche l'industria bellica italiana: 32 miliardi di euro in bilancio per il 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Fanno la pace col riarmo, governo delle favole”: la protesta degli attivisti con una finta Meloni su un unicorno - La denuncia di Extinction Rebellion che questa mattina ha scaricato un unicorno davanti al Palazzo dell’Aeronautica Militare a Roma [Video] ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ue, Conte: governo Meloni ha grave responsabilità storica su riarmo - Roma, 28 apr. (askanews) - 'Finita la falsa retorica di pace di questi giorni, si torna alla cruda realtà dei fatti e delle decisioni. Il ... 🔗notizie.tiscali.it

Graziano “Pd vuole difesa europea, Governo è diviso sul riarmo” - se continuiamo così faremo solo riarmo e debito per i singoli Stati”. “Noi siamo testardamente unitari e lavoriamo per un’alternativa a questo governo: Meloni ci sta portando alla distruzione ... 🔗msn.com