Famosissimo cantante italiano è diventato padre senza dire nulla | è tornata di moda la riservatezza? Ecco chi è

diventato papà nel più assoluto riserbo.Nessun annuncio plateale, nessun carosello di stories: la notizia della nascita della piccola Anna è arrivata direttamente dal profilo social della sua compagna, Carolina Sansoni. E in un’epoca in cui tutto è condiviso, questa sobrietà diventa quasi un gesto rivoluzionario.Tommaso Paradiso è diventato papà: è nata AnnaLa piccola Anna è venuta al mondo con qualche giorno d’anticipo, ma con tutto l’amore possibile ad attenderla. A comunicarlo è stata Carolina Sansoni, compagna storica del cantante, che ha pubblicato su Instagram un tenero scatto in cui Tommaso tiene in braccio la neonata. Donnapop.it - Famosissimo cantante italiano è diventato padre senza dire nulla: è tornata di moda la riservatezza? Ecco chi è Leggi su Donnapop.it Nel mondo dello spettacolo, dove ogni dettaglio privato viene spesso sbattuto sui social come fosse un trofeo, sorprende – e quasi commuove – la scelta di chi decide di vivere certi momenti lontano dai riflettori. È il caso di Tommaso Paradiso, uno dei cantautori più amati d’Italia, che èpapà nel più assoluto riserbo.Nessun annuncio plateale, nessun carosello di stories: la notizia della nascita della piccola Anna è arrivatattamente dal profilo social della sua compagna, Carolina Sansoni. E in un’epoca in cui tutto è condiviso, questa sobrietà diventa quasi un gesto rivoluzionario.Tommaso Paradiso èpapà: è nata AnnaLa piccola Anna è venuta al mondo con qualche giorno d’anticipo, ma con tutto l’amore possibile ad attenderla. A comunicarlo è stata Carolina Sansoni, compagna storica del, che ha pubblicato su Instagram un tenero scatto in cui Tommaso tiene in braccio la neonata.

Su altri siti se ne discute

“Sono povero”: il famosissimo regista italiano è finito sul lastrico - Triste annuncio da parte di una grande conoscenza del cinema italiano. Il regista è in difficoltà evidenti, ecco cosa sta succedendo. Quando pensiamo ad un personaggio dello sport o del mondo dello spettacolo pensiamo spesso a persone che guadagniamo milioni di euro, cifre incredibili e che un lavoratore o un dipendente pubblico non riuscirebbe a ... Leggi tutto L'articolo “Sono povero”: il famosissimo regista italiano è finito sul lastrico sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Il famoso cantante italiano presto papà: la fidanzata è in dolce attesa - Social. Il famoso cantante italiano presto papà: la fidanzata è in dolce attesa. Uno dei più noti cantanti italiani divernterà molto presto papà, la sua fidanzanta è in dolce attesa. A dare la notizia, che però non è stata né confermata né smentita, è stato il settimanale Oggi in edicola questa settimana. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Tutto il nostro amore”. Il campione italiano diventerà papà per la prima volta Leggi anche: “Benvenuta”: la famosa attrice diventa mamma ma è pioggia di critiche Leggi anche: Giulia Salemi e il “regalino” del figlio Kian: l’imprevisto ... 🔗tvzap.it

Il cantante italiano in ospedale, la foto con la flebo preoccupa i fan - Il cantante italiano è finito in ospedale. Ad annunciarlo è stato lui stesso, condividendo una foto sui social. L’artista ha pubblicato uno scatto con la flebo. I fan del cantante sono in ansia per le sue condizioni di salute. (Continua…) Leggi anche: “Storie Italiane”, Antonino Spinalbese parla della sua malattia: pubblico sconvolto Leggi anche: Enrico Brignano, il momento difficile accanto a Flora Canto Il cantante in ospedale Il noto cantante è ricoverato in ospedale. 🔗tvzap.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riccardo Fogli: età, moglie, figli, Patty Pravo, l'addio ai Pooh; 10 cantanti italiani da seguire nel 2022; Dove vive Rocco Hunt, il famoso rapper salernitano; X-Factor Italia: gli eliminati che hanno avuto comunque successo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Famosissimo cantante italiano è diventato padre senza dire nulla: è tornata di moda la riservatezza? Ecco chi è - Un famoso cantante italiano, amato per le sue canzoni romantiche e struggenti, è diventato padre, ma non ha fatto alcun annuncio social. 🔗donnapop.it

Famoso cantante italiano diventa papà per la seconda volta a 46 anni ed è pazzo di gioia: ecco chi è - Un famoso cantante italiano è diventato papà per la seconda volta! Di chi stiamo parlando? L’annuncio è arrivato tramite social! Chi è il famoso cantante italiano che è diventato di nuovo papà? A ... 🔗donnapop.it

Quello che non sai su Coez, il cantante diventato famoso per La musica non c’è - Fra i grandi nomi dell'indie italiano c'è anche lui, Coez (all'anagrafe Silvano Albanese), cantante nato l'11 luglio ... di fatto la sua signature song. Diventato uno degli artisti più ... 🔗msn.com