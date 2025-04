Falciata da un furgoncino mentre cammina lungo la strada | grave

camminava sul ciglio della strada assieme al marito quando un furgoncino Fiat Scudo, condotto da una donna e diretto verso San Marino, li ha travolti.Ad avere la peggio è stata la 72enne, colpita in pieno e scaraventata a terra, mentre il marito ha riportato solo lievi escoriazioni. L’automobilista si è fermata subito e ha chiamato i soccorsi.Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118: i sanitari hanno subito capito la gravità della situazione e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Così, la donna è stata portata nel minor tempo possibile al pronto soccorso dell’ospedale di Cesena. Ilrestodelcarlino.it - Falciata da un furgoncino mentre cammina lungo la strada: grave Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 28 aprile 2025 – È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena una donna di 72 anni, originaria di San Marino, investita nel pomeriggio di lunedì sulla Consolare.L’incidente è avvenuto intorno alle 15.20 all’altezza del bowling Seventies: la donnava sul ciglio dellaassieme al marito quando unFiat Scudo, condotto da una donna e diretto verso San Marino, li ha travolti.Ad avere la peggio è stata la 72enne, colpita in pieno e scaraventata a terra,il marito ha riportato solo lievi escoriazioni. L’automobilista si è fermata subito e ha chiamato i soccorsi.Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118: i sanitari hanno subito capito la gravità della situazione e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Così, la donna è stata portata nel minor tempo possibile al pronto soccorso dell’ospedale di Cesena.

