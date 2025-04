Fair Play 0 25 | la nuova mostra di Vittorio Pavoncello tra arte e tennis a Roma

Roma presenta Fair Play 0.25, la nuova mostra personale di Vittorio Pavoncello, a cura di Velia Littera. Dopo il successo della scorsa edizione, l'artista torna ad esplorare il legame profondo tra arte e sport, con una nuova serie di dipinti ispirati al tennis come metafora della vita contemporanea.Fair Play 0.25 sarà visibile sia presso la Pavart Gallery (Via Giuseppe Dezza 6b, Roma) sia in parte al Foro Italico in occasione degli Internazionali BNL d'Italia 2025 (dal 29 aprile al 18 maggio), in un dialogo unico tra cultura visiva ed evento sportivo internazionale.Fair Play 0.25: il tennis come linguaggio artistico ed esistenzialeNelle opere di Vittorio Pavoncello il tennis diventa un potente simbolo della condizione umana: precisione, disciplina, strategia e solitudine si trasformano in chiavi di lettura poetiche ed emotive.

