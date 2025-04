Facilitare la raccolta differenziata | a San Giuliano Terme arriva l' Ecomobile

Giuliano Terme (PI), 28 aprile 2025 – Dal prossimo 5 maggio arriverà a San Giuliano Terme l'Ecomobile di Geofor, il furgone attrezzato che funge da mini centro di raccolta che si sposta nelle varie frazioni del territorio comunale, consentendo ai cittadini di smaltire in modo corretto e comodo rifiuti che normalmente devono essere conferiti ai centri di raccolta. Il servizio “Ecomobile” è un'iniziativa pensata per Facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti che non possono essere conferiti tramite la raccolta porta a porta.«L'intenzione dell'Amministrazione comunale e di Geofor – spiega l'assessore Filippo Pancrazzi – è quella di contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale e al benessere della comunità, cercando di Facilitare l'accesso a servizi fondamentali come raccolta e riciclaggio. Lanazione.it - Facilitare la raccolta differenziata: a San Giuliano Terme arriva l'Ecomobile Leggi su Lanazione.it San(PI), 28 aprile 2025 – Dal prossimo 5 maggio arriverà a Sanl'di Geofor, il furgone attrezzato che funge da mini centro diche si sposta nelle varie frazioni del territorio comunale, consentendo ai cittadini di smaltire in modo corretto e comodo rifiuti che normalmente devono essere conferiti ai centri di. Il servizio “” è un'iniziativa pensata perladei rifiuti che non possono essere conferiti tramite laporta a porta.«L'intenzione dell'Amministrazione comunale e di Geofor – spiega l'assessore Filippo Pancrazzi – è quella di contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale e al benessere della comunità, cercando dil'accesso a servizi fondamentali comee riciclaggio.

