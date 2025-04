Fabbri rischia lo stop Pesa mancato rigore su Bisseck in Inter-Roma!

Fabbri si è reso protagonista di un grave errore nella sfida di Serie A tra Inter e Roma, terminata con il punteggio di 0-1: a causa del suo mancato fischio per il contatto in area tra Evan Ndicka e Yann Bisseck, l’arbitro rischia lo stop.EPISODIO CHIAVE – Michael Fabbri è stato il direttore di gara di Inter-Roma, match vinto dai giallorossi per 1-0. Nel corso della sfida, l’arbitro italiano ha commesso un errore decisivo per il risultato finale, non avendo fischiato un calcio di rigore per il fallo netto di Evan Ndicka ai danni di Yann Bisseck. Il fischietto di Ravenna non ha ravvisato gli estremi per il rigore, macchiando di fatto la sua prestazione in maniera tangibile.Fabbri e il possibile stop: la situazione dopo Inter-RomaIL FUTURO – Al momento, nulla è stato deciso riguardo i prossimi impegni di Serie A e Serie B. Inter-news.it - Fabbri rischia lo stop. Pesa mancato rigore su Bisseck in Inter-Roma! Leggi su Inter-news.it Michaelsi è reso protagonista di un grave errore nella sfida di Serie A tra, terminata con il punteggio di 0-1: a causa del suofischio per il contatto in area tra Evan Ndicka e Yann, l’arbitrolo.EPISODIO CHIAVE – Michaelè stato il direttore di gara di, match vinto dai giallorossi per 1-0. Nel corso della sfida, l’arbitro italiano ha commesso un errore decisivo per il risultato finale, non avendo fischiato un calcio diper il fallo netto di Evan Ndicka ai danni di Yann. Il fischietto di Ravenna non ha ravvisato gli estremi per il, macchiando di fatto la sua prestazione in maniera tangibile.e il possibile: la situazione dopoIL FUTURO – Al momento, nulla è stato deciso riguardo i prossimi impegni di Serie A e Serie B.

